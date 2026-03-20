https://sarabic.ae/20260320/ماكرون-ليس-لدى-الاتحاد-الأوروبي-بديل-عن-تقديم-قرض-لأوكرانيا-1111685619.html
ماكرون: ليس لدى الاتحاد الأوروبي "بديل" عن تقديم قرض لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي "ليس لديه خطة بديلة أو بديل لقرض الـ90 مليار يورو المقدم لأوكرانيا"، والذي وافق عليه قادة الاتحاد، في... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T04:31+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
المجر
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_5b23818550e36cbf9665faf538c73ef4.jpg
https://sarabic.ae/20260319/كالاس-المجر-ستوافق-على-القرض-لأوكرانيا-تحت-ضغط--قمة-الاتحاد-الأوروبي---1111661418.html
المجر
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_68df4e17d325880b4a8a43b87b288cf9.jpg
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, المجر, أخبار أوكرانيا
04:20 GMT 20.03.2026 (تم التحديث: 04:31 GMT 20.03.2026)
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الاتحاد الأوروبي "ليس لديه خطة بديلة أو بديل لقرض الـ90 مليار يورو المقدم لأوكرانيا"، والذي وافق عليه قادة الاتحاد، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، والذي تعرقله المجر حاليًا.
وقال ماكرون: "لا توجد خطة بديلة، لأن الخطة الأولى يجب تنفيذها، الأمر يتعلق بمصداقية المجلس الأوروبي".
وأقرّ الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، بعدم التوصل إلى قرار بشأن قرض بقيمة 90 مليار يورو لكييف، خلال القمة الأوروبية، إلا أنه لا يزال يعوّل على الاتفاق بشأن تخصيصه، وذلك وفقًا للوثيقة الختامية لقمة الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أمس الخميس، متحدثًا عن قرض الاتحاد الأوروبي لكييف، إن بودابست لن تدعم أوكرانيا إلا بعد أن تتوقف عن عرقلة مرور النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا".
وفي 5 مارس/ آذار الجاري، قال أوربان إن المجر لن تتنازل لأوكرانيا بشأن حصار خط "دروجبا" النفطي، وستجبر الأوكرانيين على استئناف الضخ "بالقوة".
وأوقف نظام كييف ضخ الوقود عبر هذا الخط، في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، زاعمًا أن السبب ذلك "تضرر" الخط. وردّت بودابست بوقف إمدادات الديزل، وفي 20 فبراير/ شباط الماضي، عرقلت قرضًا من الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، أعدا خطة لفرض حصار طاقة على المجر، بهدف إجبارها على تغيير السلطة. وتتهم بودابست كييف بالتدخل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أبريل/ نيسان المقبل.