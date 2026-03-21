الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية إسرائيلية ومطار بن غوريون في تل أبيب
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية إسرائيلية ومطار بن غوريون في تل أبيب
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة هجمات باستخدام طائرات مسيرة على بنى تحتية عسكرية إسرائيلية، مستهدفًا بشكل خاص مطار بن غوريون. 21.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-21T10:47+0000
2026-03-21T10:47+0000
2026-03-21T10:47+0000
وأوضح الجيش الإيراني، في بيان له، أن "الهجمات استهدفت مستودعات الوقود ومواقع تمركز طائرات التزود بالوقود، ما أدى إلى تعطيل نظام تزويد الطائرات العسكرية بالوقود، إضافة إلى إلحاق أضرار بأنظمة المطار وتأجيل رحلاته".وأكد البيان أن "هذه العمليات المتكررة على المنشآت العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضرارًا كبيرة بها، وأن الجيش الإيراني سيواصل تنفيذ هجمات داخل عمق الأراضي المحتلة حتى يُرفع التهديد عن الشعب الإيراني بشكل كامل"، على حد قوله.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، أنه "سيواصل الرد على أي هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا عزمه "تنفيذ ضربات تفوق بمراحل ما تم تنفيذه سابقًا، في إطار التصعيد العسكري المستمر"، وفق تعبيره.وأضاف البيان أن "5 قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، تعرّضت لهجمات خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها مواقع في الخرج والظفرة وعلي السالم وأربيل، إضافة إلى الأسطول الخامس الأمريكي"، مشيرًا إلى أن الاستهداف "كان مؤثرًا ومتكررًا"، على حد قوله.وذكر الحرس الثوري الإيراني أن "الهجمات نُفذت باستخدام منظومات صاروخية من طراز "قيام" و"عماد"، إلى جانب الطائرات المسيّرة".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, العالم
الجيش الإيراني يعلن استهداف منشآت عسكرية إسرائيلية ومطار بن غوريون في تل أبيب
أعلن الجيش الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ سلسلة هجمات باستخدام طائرات مسيرة على بنى تحتية عسكرية إسرائيلية، مستهدفًا بشكل خاص مطار بن غوريون.
وأوضح الجيش الإيراني، في بيان له، أن "الهجمات استهدفت مستودعات الوقود ومواقع تمركز طائرات التزود بالوقود، ما أدى إلى تعطيل نظام تزويد الطائرات العسكرية بالوقود، إضافة إلى إلحاق أضرار بأنظمة المطار وتأجيل رحلاته".
وأكد البيان أن "هذه العمليات المتكررة على المنشآت العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضرارًا كبيرة بها، وأن الجيش الإيراني سيواصل تنفيذ هجمات داخل عمق الأراضي المحتلة حتى يُرفع التهديد عن الشعب الإيراني بشكل كامل"، على حد قوله.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم، أنه "سيواصل الرد على أي هجوم يستهدف الأراضي الإيرانية"، مؤكدًا عزمه "تنفيذ ضربات تفوق بمراحل ما تم تنفيذه سابقًا، في إطار التصعيد العسكري المستمر"، وفق تعبيره.
وأوضح الحرس، في بيان له، أن قواته استهدفت أكثر من 55 موقعًا وصفها بأنها تابعة لـ"العدو الإسرائيلي الأمريكي"، وذلك ضمن الموجة الـ70 من عمليات "الوعد الصادق - 4".
وأضاف البيان أن "5 قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، تعرّضت لهجمات خلال الساعات الـ24 الماضية، من بينها مواقع في الخرج والظفرة وعلي السالم وأربيل، إضافة إلى الأسطول الخامس الأمريكي"، مشيرًا إلى أن الاستهداف "كان مؤثرًا ومتكررًا"، على حد قوله.
وذكر الحرس الثوري الإيراني أن "الهجمات نُفذت باستخدام منظومات صاروخية من طراز "قيام" و"عماد"، إلى جانب الطائرات المسيّرة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".