الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 1024 قتيلا

الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 1024 قتيلا

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/مارس الجاري إلى 1024 قتيلا و2740 مصابا.

2026-03-21T17:06+0000

2026-03-21T17:06+0000

2026-03-21T17:06+0000

وجاء في التقرير اليومي حول تطورات الهجوم الإسرائيلي على لبنان، الصادر عن مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة العامة، ونشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 21 آذار ارتفع إلى 1024، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2740".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن رسميًا في 16 مارس الجاري، بدء عملية برية في جنوب لبنان. وفي الوقت ذاته، فإن الاتفاق التي تم التوصل إليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بوساطة دولية لوقف إطلاق النار، لم يتم الالتزام به فعليًا من قبل الجانب الإسرائيلي، وأكدت السلطات اللبنانية، مرارًا، وقوع انتهاكات متكررة من جانب إسرائيل.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد في لبنانمقتل 14 شخصا من العاملين في المجال الطبي اللبناني "حزب الله" اللبناني يعلن شن سلسلة من الهجمات الصاروخية على مواقع إسرائيلية

لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, الحرب