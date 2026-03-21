الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 1024 قتيلا

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ22 من الحرب على إيران.. هجمات متبادلة وتصعيد متواصل في لبنان.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
الحرب تدخل المحظور باستهداف حقول الطاقة في إيران والخليج وإسرائيل، إيران تشكو البحرين في الأمم المتحدة وتطالب بتعويضات
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
15:03 GMT
8 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
15:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
15:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
17:00 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:02 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
17:08 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
17:38 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
وسط تحذيرات إيرانية، ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خارك لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260321/الصحة-اللبنانية-ارتفاع-عدد-ضحايا-الغارات-الإسرائيلية-إلى-1024-قتيلا-1111767057.html
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 1024 قتيلا
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 1024 قتيلا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/مارس الجاري إلى 1024 قتيلا و2740 مصابا. 21.03.2026, سبوتنيك عربي
العالم
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
الحرب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111710310_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_ac8280666186cb9a6fdcb3ec12d9cca7.jpg
وجاء في التقرير اليومي حول تطورات الهجوم الإسرائيلي على لبنان، الصادر عن مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة العامة، ونشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 21 آذار ارتفع إلى 1024، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2740".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن رسميًا في 16 مارس الجاري، بدء عملية برية في جنوب لبنان. وفي الوقت ذاته، فإن الاتفاق التي تم التوصل إليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بوساطة دولية لوقف إطلاق النار، لم يتم الالتزام به فعليًا من قبل الجانب الإسرائيلي، وأكدت السلطات اللبنانية، مرارًا، وقوع انتهاكات متكررة من جانب إسرائيل.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد في لبنانمقتل 14 شخصا من العاملين في المجال الطبي اللبناني "حزب الله" اللبناني يعلن شن سلسلة من الهجمات الصاروخية على مواقع إسرائيلية
https://sarabic.ae/20260319/الأمم-المتحدة-تطالب-بتحقيق-عاجل-في-الاستهداف-الإسرائيلي-للصحفيين-في-لبنان-1111675699.html
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111710310_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_c1f7d090ebee6ca4a6b55fef18a87985.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية إلى 1024 قتيلا

© AP Photo / Hussein Mallaانفجار يندلع من مبنى عقب غارة إسرائيلية على وسط بيروت في لبنان.
انفجار يندلع من مبنى عقب غارة إسرائيلية على وسط بيروت في لبنان.
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار/مارس الجاري إلى 1024 قتيلا و2740 مصابا.
وجاء في التقرير اليومي حول تطورات الهجوم الإسرائيلي على لبنان، الصادر عن مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة العامة، ونشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 21 آذار ارتفع إلى 1024، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 2740".
وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن رسميًا في 16 مارس الجاري، بدء عملية برية في جنوب لبنان. وفي الوقت ذاته، فإن الاتفاق التي تم التوصل إليها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بوساطة دولية لوقف إطلاق النار، لم يتم الالتزام به فعليًا من قبل الجانب الإسرائيلي، وأكدت السلطات اللبنانية، مرارًا، وقوع انتهاكات متكررة من جانب إسرائيل.
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل في الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين في لبنان
19 مارس, 18:47 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد في لبنان
مقتل 14 شخصا من العاملين في المجال الطبي اللبناني
"حزب الله" اللبناني يعلن شن سلسلة من الهجمات الصاروخية على مواقع إسرائيلية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала