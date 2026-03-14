https://sarabic.ae/20260314/مقتل-14-من-العاملين-في-المجال-الطبي-اللبناني-في-يوم-واحد-إثرغارات-جوية-اسرائيلية--1111500954.html
مقتل 14 من العاملين في المجال الطبي اللبناني في يوم واحد إثر غارات جوية اسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، عن مقتل 14 من العاملين في القطاع الطبي في غارات جوية استهدفت لبنان يوم أمس... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-14T21:23+0000
العالم
لبنان
اسرائيل
الحرب
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ايران اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111265925_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_18805552c34eb457280a6160e852b699.jpg
وجاء في بيان نُشر على حساب المدير العام للمنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي: "تؤكد منظمة الصحة العالمية مقتل 12 من العاملين في القطاع الطبي، من بينهم ممرضون، في هجوم الليلة الماضية على مركز برج قلاوي للرعاية الصحية الأولية. وقبل ذلك بساعات، قُتل طبيبان في هجمات استهدفت مركز الصوان الطبي". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".واستأنف"حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد. وبحسب الأرقام الرسمية في لبنان، فقد قُتل 570 شخصاً، وأصيب 1444 آخرون، واضطر ما يقرب من 800 ألف مواطن إلى الفرار من منازلهم.
لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/09/1111265925_49:0:1470:1066_1920x0_80_0_0_1c4572fea5010c34f077393eec503cf8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
21:22 GMT 14.03.2026 (تم التحديث: 21:23 GMT 14.03.2026)
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، عن مقتل 14 من العاملين في القطاع الطبي في غارات جوية استهدفت لبنان يوم أمس الجمعة.
وجاء في بيان نُشر على حساب المدير العام للمنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي: "تؤكد منظمة الصحة العالمية مقتل 12 من العاملين في القطاع الطبي، من بينهم ممرضون، في هجوم الليلة الماضية على مركز برج قلاوي للرعاية الصحية الأولية. وقبل ذلك بساعات، قُتل طبيبان في هجمات استهدفت مركز الصوان الطبي".
وأضاف البيان أن منظمة الصحة العالمية سجلت منذ 2 مارس/آذار 27 هجومًا على النظام الصحي اللبناني، أسفرت عن 30 قتيلاً و35 جريحًا.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
واستأنف"حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.
وبحسب الأرقام الرسمية في لبنان، فقد قُتل 570 شخصاً، وأصيب 1444 آخرون، واضطر ما يقرب من 800 ألف مواطن إلى الفرار من منازلهم.