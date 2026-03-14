تغطية مباشرة لليوم 15 من الحرب على إيران.. واشنطن تضرب "خرج" وهجوم على سفارتها ببغداد.. صور وفيديو
مقتل 14 من العاملين في المجال الطبي اللبناني في يوم واحد إثر غارات جوية اسرائيلية
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، عن مقتل 14 من العاملين في القطاع الطبي في غارات جوية استهدفت لبنان يوم أمس... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان نُشر على حساب المدير العام للمنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي: "تؤكد منظمة الصحة العالمية مقتل 12 من العاملين في القطاع الطبي، من بينهم ممرضون، في هجوم الليلة الماضية على مركز برج قلاوي للرعاية الصحية الأولية. وقبل ذلك بساعات، قُتل طبيبان في هجمات استهدفت مركز الصوان الطبي". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".واستأنف"حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد. وبحسب الأرقام الرسمية في لبنان، فقد قُتل 570 شخصاً، وأصيب 1444 آخرون، واضطر ما يقرب من 800 ألف مواطن إلى الفرار من منازلهم.
21:22 GMT 14.03.2026 (تم التحديث: 21:23 GMT 14.03.2026)
© REUTERS Mohamed Azakirالدخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 9 مارس/ آذار 2026
الدخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 9 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، عن مقتل 14 من العاملين في القطاع الطبي في غارات جوية استهدفت لبنان يوم أمس الجمعة.
وجاء في بيان نُشر على حساب المدير العام للمنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي: "تؤكد منظمة الصحة العالمية مقتل 12 من العاملين في القطاع الطبي، من بينهم ممرضون، في هجوم الليلة الماضية على مركز برج قلاوي للرعاية الصحية الأولية. وقبل ذلك بساعات، قُتل طبيبان في هجمات استهدفت مركز الصوان الطبي".

وأضاف البيان أن منظمة الصحة العالمية سجلت منذ 2 مارس/آذار 27 هجومًا على النظام الصحي اللبناني، أسفرت عن 30 قتيلاً و35 جريحًا.

إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل
مجلس الوزراء اللبناني يكشف عن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان
12 مارس, 18:21 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
واستأنف"حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد.
وبحسب الأرقام الرسمية في لبنان، فقد قُتل 570 شخصاً، وأصيب 1444 آخرون، واضطر ما يقرب من 800 ألف مواطن إلى الفرار من منازلهم.
