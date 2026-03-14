مقتل 14 من العاملين في المجال الطبي اللبناني في يوم واحد إثر غارات جوية اسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم السبت، عن مقتل 14 من العاملين في القطاع الطبي في غارات جوية استهدفت لبنان يوم أمس... 14.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان نُشر على حساب المدير العام للمنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي: "تؤكد منظمة الصحة العالمية مقتل 12 من العاملين في القطاع الطبي، من بينهم ممرضون، في هجوم الليلة الماضية على مركز برج قلاوي للرعاية الصحية الأولية. وقبل ذلك بساعات، قُتل طبيبان في هجمات استهدفت مركز الصوان الطبي". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش، وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".واستأنف"حزب الله" عملياته العسكرية النشطة ضد إسرائيل، في الثاني من مارس/ آذار الجاري، وسط تصاعد الصراع في المنطقة وتكثيف الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، كذلك كثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، مستهدفًا الضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد. وبحسب الأرقام الرسمية في لبنان، فقد قُتل 570 شخصاً، وأصيب 1444 آخرون، واضطر ما يقرب من 800 ألف مواطن إلى الفرار من منازلهم.الأمين العام لـ"حزب الله": نحن في موقع الدفاع المشروع عن لبنانالجيش اللبناني يحذر من منشورات إسرائيلية فوق بيروت تهدف لتجنيد عملاءالجيش الإسرائيلي يعلن استهداف نحو 110 مقرات لـ"حزب الله" اللبناني منذ بدء عملية "زئير الأسد"

