اليمن.. مجلس القيادة يناقش تنفيذ عملية واسعة ضد "أنصار الله" حال إسنادها إيران عسكريا
أفاد مصدر حكومي يمني بأن مجلس القيادة اليمني، يجري مناقشات لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد جماعة "أنصار الله"، في حال اتخاذها قراراً بالمساندة العسكرية لإيران في...
2026-03-21T19:22+0000
أفاد مصدر حكومي يمني بأن مجلس القيادة اليمني، يجري مناقشات لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد جماعة "أنصار الله"، في حال اتخاذها قراراً بالمساندة العسكرية لإيران في مواجهة الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على طهران وغيرها من المناطق الإيرانية.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك"، إن "مجلس القيادة اليمني أجرى ترتيبات في قواته، لرفع جاهزيتها بهدف استغلال أي قرار قد تتخذه "أنصار الله" بالمشاركة العسكرية إلى جانب إيران ضد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، في تنفيذ عملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرة الجماعة، مستفيداً من الموقف الدولي خاصة الأمريكي إزاء أي تصعيد جديد للجماعة".
إلى ذلك اتخذ رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، قرارات بتعيينات في مناصب عسكرية رفيعة، لإخضاع كافة التشكيلات العسكرية المختلفة لقيادة وزارة الدفاع، خاصة القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [المطالب بانفصال جنوبي اليمن] والمتمركزة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع (جنوبي اليمن)، والقوات المشتركة المرابطة في الساحل الغربي لليمن، وإعداد مسرح عمليات واحد استعداداً لأي مستجدات قد تدفع نحو إطلاق عملية واسعة ضد "أنصار الله".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن العليمي "عيّن كلاً من العميد بسام محضار أحمد الصانبي قائداً لقوات (درع الوطن)، والعميد عبدالرحمن صالح اللحجي، رئيساً لأركان القوات ذاتها، اضافة الى عمله قائدا للواء الرابع مشاة".
وكانت القوات السعودية، قد أعادت، الأسبوعين الماضيين، تنظيم صفوف التشكيلات العسكرية اليمنية في محافظات شبوة ولحج وأبين والضالع (جنوبي اليمن)، والمتاخمة لمناطق سيطرة جماعة "أنصار الله".
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي "الوقوف مع إيران ولبنان وفلسطين والمقدسات، والجهوزية على مستوى الموقف العسكري لما تقتضيه تطورات الأحداث"، مؤكداً أن "كل الخيارات على مستوى الموقف العسكري واردة، وأنه في حالة استعداد بناءً على كل الاحتمالات"، داعياً اليمنيين أن "يكون في جهوزية كاملة ويقظة تامة".