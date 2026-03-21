دميترييف يسخر من دور أوروبا المحتمل في إدارة مضيق هرمز

سخر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، من افتراض أن "قادة الاتحاد... 21.03.2026, سبوتنيك عربي

وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "ربما ينبغي على أورسولا (فون دير لاين) وكايا (كالاس)، القائدتين الدؤوبتين والجريئتين في الاتحاد الأوروبي، أن تتحملا مسؤولية تأمين مضيق هرمز. هذا من شأنه بالتأكيد إنجاز المهمة، وتهدئة الأسواق، وتجنب أسوأ أزمة طاقة يشهدها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".وقال دميترييف: "أورسولا نظّمت إغلاقات "كوفيد" والرقابة. والآن، ستقوم أورسولا، ذات الخبرة، بفرض إغلاقات في مجال الطاقة والرقابة. الأساليب تبقى ذاتها، تحويل الأنظار وجعل الآخرين يدفعون الثمن".جاء ذلك، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد فيه على أن "حماية ومراقبة مضيق هرمز يجب أن تتم من قبل الدول الأخرى التي تستخدمه، أما الولايات المتحدة فلا تستخدمه". ويعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر مستهلكي موارد الطاقة التي يجري تسليمها إلى الأسواق عبر مضيق هرمز.وأطلق دميترييف تصويتًا عبر منصة "إكس"، حيث دعا مستخدمي المنصة للتنبؤ بمقدار ارتفاع أسعار النفط في حال تولت أورسولا فون دير لاين، وكايا كالاس، إدارة مضيق هرمز. ومن بين الخيارات التي اقترحها دميترييف "200 دولار"، و"500 دولار"، و"1000 دولار" للبرميل، و"غير ذلك".وتابع: "لا يمكننا النجاة من هذا الوضع، الذي يزداد خطورة في ظل الظروف الراهنة، دون عودة الوقود الروسي. لا يمكن لأوروبا أن تستمر من دونه".رئيس الوزراء المجري: لا يمكن لأوروبا الاستمرار دون النفط الروسيدميترييف: أوروبا بحاجة إلى روسيا للنجاة من "تسونامي الطاقة"

https://sarabic.ae/20260320/دميترييف-الأوروبيون-سيواجهون-حياة-صعبة-بسبب-التخلي-عن-الطاقة-الروسية-1111746601.html

https://sarabic.ae/20260319/الكرملين-العالم-بأسره-يشعر-بعواقب-الوضع-المحيط-في-إيران-1111659600.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

