تغطية مباشرة لليوم الـ22 من الحرب على إيران.. هجمات متبادلة وتصعيد متواصل في لبنان.. صور وفيديو
دميترييف يسخر من دور أوروبا المحتمل في إدارة مضيق هرمز
دميترييف يسخر من دور أوروبا المحتمل في إدارة مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
سخر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، من افتراض أن "قادة الاتحاد... 21.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-21T08:07+0000
سخر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، من افتراض أن "قادة الاتحاد الأوروبي قادرون على إدارة مضيق هرمز لتجنيب التكتل أزمة طاقة كبرى".
دميترييف يسخر من دور أوروبا المحتمل في إدارة مضيق هرمز

08:07 GMT 21.03.2026
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2026
سخر كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، من افتراض أن "قادة الاتحاد الأوروبي قادرون على إدارة مضيق هرمز لتجنيب التكتل أزمة طاقة كبرى".
وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "ربما ينبغي على أورسولا (فون دير لاين) وكايا (كالاس)، القائدتين الدؤوبتين والجريئتين في الاتحاد الأوروبي، أن تتحملا مسؤولية تأمين مضيق هرمز. هذا من شأنه بالتأكيد إنجاز المهمة، وتهدئة الأسواق، وتجنب أسوأ أزمة طاقة يشهدها الاتحاد الأوروبي على الإطلاق".

وأشار إلى سياسات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال جائحة كورونا، بما في ذلك الإغلاقات والرقابة، معتبرًا أن السياسات ذاتها قد تُطبق في مواجهة أزمة الطاقة المحتملة في أوروبا.

وقال دميترييف: "أورسولا نظّمت إغلاقات "كوفيد" والرقابة. والآن، ستقوم أورسولا، ذات الخبرة، بفرض إغلاقات في مجال الطاقة والرقابة. الأساليب تبقى ذاتها، تحويل الأنظار وجعل الآخرين يدفعون الثمن".
كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
دميترييف: الأوروبيون سيواجهون "حياة صعبة" بسبب التخلي عن الطاقة الروسية
أمس, 22:22 GMT
جاء ذلك، بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شدد فيه على أن "حماية ومراقبة مضيق هرمز يجب أن تتم من قبل الدول الأخرى التي تستخدمه، أما الولايات المتحدة فلا تستخدمه". ويعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر مستهلكي موارد الطاقة التي يجري تسليمها إلى الأسواق عبر مضيق هرمز.
وأطلق دميترييف تصويتًا عبر منصة "إكس"، حيث دعا مستخدمي المنصة للتنبؤ بمقدار ارتفاع أسعار النفط في حال تولت أورسولا فون دير لاين، وكايا كالاس، إدارة مضيق هرمز. ومن بين الخيارات التي اقترحها دميترييف "200 دولار"، و"500 دولار"، و"1000 دولار" للبرميل، و"غير ذلك".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
الكرملين: العالم بأسره يشعر بعواقب الوضع المحيط بإيران
19 مارس, 09:47 GMT

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن "أوروبا لن تستطيع البقاء دون النفط الروسي، في ظل أزمة نقص الوقود العالمية التي تلوح في الأفق، وهو أمر سيتضح للجميع في غضون أسبوعين".

وتابع: "لا يمكننا النجاة من هذا الوضع، الذي يزداد خطورة في ظل الظروف الراهنة، دون عودة الوقود الروسي. لا يمكن لأوروبا أن تستمر من دونه".
رئيس الوزراء المجري: لا يمكن لأوروبا الاستمرار دون النفط الروسي
دميترييف: أوروبا بحاجة إلى روسيا للنجاة من "تسونامي الطاقة"
