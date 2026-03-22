الجيش الإسرائيلي: المعركة ضد "حزب الله" طويلة ونحن مستعدون لها

سبوتنيك عربي

صرح رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن المعركة ضد "حزب الله" هي معركة طويلة، مؤكدا أن إسرائيل مستعدة لها. 22.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال زامير: "حزب الله" ارتكب خطأ فادحا بانضمامه للحرب ونتجه لتصعيد أوسع ضده، المعركة ضد "حزب الله" طويلة الأمد ونحن مستعدون لها".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.بزشكيان: مضيق هرمز مفتوح للجميع إلا من ينتهك أرضناقرقاش: "عدوان إيران" يجعل الخطر الإيراني محورا رئيسا في الفكر الاستراتيجي الخليجي

