https://sarabic.ae/20260322/الجيش-الإسرائيلي-المعركة-ضد-حزب-الله-طويلة-ونحن-مستعدون-لها-1111794548.html
الجيش الإسرائيلي: المعركة ضد "حزب الله" طويلة ونحن مستعدون لها
صرح رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن المعركة ضد "حزب الله" هي معركة طويلة، مؤكدا أن إسرائيل مستعدة لها. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال زامير: "حزب الله" ارتكب خطأ فادحا بانضمامه للحرب ونتجه لتصعيد أوسع ضده، المعركة ضد "حزب الله" طويلة الأمد ونحن مستعدون لها".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0c/1111413564_101:0:1237:852_1920x0_80_0_0_a763cb3cc6aeb8285bab3be205253ed8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وأضاف: "المعركة ضد "حزب الله" بدأت وعند انتهاء الحرب مع إيران سيبقى الحزب وحده معزولا"، مشيرا إلى أنه "لا مكان آمنا لإيران ووكلائها وأي تهديد سيقابل برد حازم".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.