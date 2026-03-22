ليست الثروة ولا الشهرة.. دراسة تكشف سر الحياة السعيدة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
15:03 GMT
8 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
15:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
15:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
17:00 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:02 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
17:08 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
17:38 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
وسط تحذيرات إيرانية، ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خارك لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
ليست الثروة ولا الشهرة.. دراسة تكشف سر الحياة السعيدة
ليست الثروة ولا الشهرة.. دراسة تكشف سر الحياة السعيدة
بعد نحو 88 عاماً من البحث المستمر، تؤكد دراسة تطور البالغين في جامعة هارفارد – أطول دراسة علمية طولية عن حياة الإنسان – أن العامل الأساسي للحياة السعيدة...
2026-03-22T19:57+0000
2026-03-22T19:57+0000
بدأت الدراسة عام 1938 بمتابعة مجموعتين من الشباب: الأولى تضم طلاباً متميزين من جامعة هارفارد (من بينهم الرئيس الأمريكي الراحل جون إف. كينيدي)، والثانية شباباً من أحياء فقيرة في بوسطن خلال فترة الكساد الكبير، وفقا لموقع "ساينس أليرت". وعلى مر العقود، توسعت لتشمل زوجات المشاركين وأبناءهم وأحفادهم، لتصبح أكثر من ألفي مشارك عبر أجيال، مع معدل تسرب منخفض للغاية، وجمع بيانات من مئات الاستبيانات والفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية. وقال والدينجر في حديثه الشهير في "TED" (الذي حصد عشرات الملايين من المشاهدات): "في البداية لم نصدق البيانات... كيف يمكن للعلاقات أن تتغلغل في أجسادنا وتؤثر على صحتنا بهذا الشكل؟"، مشيراً إلى أن الوحدة والعزلة الاجتماعية تزيدان من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تزيد عن 25%، وتؤثر سلباً على بنية الدماغ ووظائفه. في كتابه "الحياة الجيدة" الصادر عام 2023، يلخص والدينجر وزميله مارك شولتز النتائج بجملة بسيطة: "العلاقات الجيدة تحافظ علينا أصحاء وسعداء، وتساعدنا على العيش أطول". وتدخل الدراسة الآن عقدها التاسع، وتستمر في جمع بيانات جديدة لتقديم رؤى علمية تساعد الناس على بناء حياة أكثر معنى وصحة، مؤكدة أن الاستثمار في العلاقات الإنسانية يظل أقوى "دواء" للسعادة والرفاهية مدى الحياة.
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات

ليست الثروة ولا الشهرة.. دراسة تكشف سر الحياة السعيدة

بعد نحو 88 عاماً من البحث المستمر، تؤكد دراسة تطور البالغين في جامعة هارفارد – أطول دراسة علمية طولية عن حياة الإنسان – أن العامل الأساسي للحياة السعيدة والصحية في سن الشيخوخة ليس الثروة أو الشهرة أو الذكاء أو حتى الجينات الجيدة، بل العلاقات الاجتماعية الدافئة والمُرضية.
بدأت الدراسة عام 1938 بمتابعة مجموعتين من الشباب: الأولى تضم طلاباً متميزين من جامعة هارفارد (من بينهم الرئيس الأمريكي الراحل جون إف. كينيدي)، والثانية شباباً من أحياء فقيرة في بوسطن خلال فترة الكساد الكبير، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
وعلى مر العقود، توسعت لتشمل زوجات المشاركين وأبناءهم وأحفادهم، لتصبح أكثر من ألفي مشارك عبر أجيال، مع معدل تسرب منخفض للغاية، وجمع بيانات من مئات الاستبيانات والفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية.
وفقاً للدكتور روبرت والدينجر، المدير الحالي للدراسة وأستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة هارفارد، أظهرت النتائج بوضوح أن الأشخاص الذين كانوا أكثر رضا عن علاقاتهم الأسرية والصداقات في منتصف العمر، يتمتعون بصحة أفضل جسدياً وعقلياً عند بلوغ الثمانين، مع انخفاض ملحوظ في مخاطر الأمراض المزمنة وقدرة أعلى على التعافي.
وقال والدينجر في حديثه الشهير في "TED" (الذي حصد عشرات الملايين من المشاهدات): "في البداية لم نصدق البيانات... كيف يمكن للعلاقات أن تتغلغل في أجسادنا وتؤثر على صحتنا بهذا الشكل؟"، مشيراً إلى أن الوحدة والعزلة الاجتماعية تزيدان من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تزيد عن 25%، وتؤثر سلباً على بنية الدماغ ووظائفه.
وأكدت الدراسة أن جودة العلاقات أهم بكثير من كميتها: الروابط العميقة والداعمة – سواء مع الشريك أو الأصدقاء أو العائلة – توفر حماية أكبر من الضغوط، وتساعد على تحمل المشكلات الصحية، بينما العلاقات السطحية أو المضطربة قد تزيد من التعاسة.
في كتابه "الحياة الجيدة" الصادر عام 2023، يلخص والدينجر وزميله مارك شولتز النتائج بجملة بسيطة: "العلاقات الجيدة تحافظ علينا أصحاء وسعداء، وتساعدنا على العيش أطول".
وتدخل الدراسة الآن عقدها التاسع، وتستمر في جمع بيانات جديدة لتقديم رؤى علمية تساعد الناس على بناء حياة أكثر معنى وصحة، مؤكدة أن الاستثمار في العلاقات الإنسانية يظل أقوى "دواء" للسعادة والرفاهية مدى الحياة.
