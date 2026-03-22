ليست الثروة ولا الشهرة.. دراسة تكشف سر الحياة السعيدة
بعد نحو 88 عاماً من البحث المستمر، تؤكد دراسة تطور البالغين في جامعة هارفارد – أطول دراسة علمية طولية عن حياة الإنسان – أن العامل الأساسي للحياة السعيدة... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T19:57+0000
https://sarabic.ae/20251017/دراسة-العلاقات-الاجتماعية-الدافئة-تعزز-صحة-كبار-السن-1106118996.html
https://sarabic.ae/20251119/حماية-الذكريات-الاجتماعية-دراسة-تقدم-أمل-جديد-لمرضى-الزهايمر-1107302954.html
بعد نحو 88 عاماً من البحث المستمر، تؤكد دراسة تطور البالغين في جامعة هارفارد – أطول دراسة علمية طولية عن حياة الإنسان – أن العامل الأساسي للحياة السعيدة والصحية في سن الشيخوخة ليس الثروة أو الشهرة أو الذكاء أو حتى الجينات الجيدة، بل العلاقات الاجتماعية الدافئة والمُرضية.
بدأت الدراسة عام 1938 بمتابعة مجموعتين من الشباب: الأولى تضم طلاباً متميزين من جامعة هارفارد (من بينهم الرئيس الأمريكي الراحل جون إف. كينيدي)، والثانية شباباً من أحياء فقيرة في بوسطن خلال فترة الكساد الكبير، وفقا لموقع
"ساينس أليرت".
وعلى مر العقود، توسعت لتشمل زوجات المشاركين وأبناءهم وأحفادهم، لتصبح أكثر من ألفي مشارك عبر أجيال، مع معدل تسرب منخفض للغاية، وجمع بيانات من مئات الاستبيانات والفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية.
وفقاً للدكتور روبرت والدينجر، المدير الحالي للدراسة وأستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة هارفارد، أظهرت النتائج بوضوح أن الأشخاص الذين كانوا أكثر رضا عن علاقاتهم الأسرية والصداقات في منتصف العمر، يتمتعون بصحة أفضل جسدياً وعقلياً عند بلوغ الثمانين، مع انخفاض ملحوظ في مخاطر الأمراض المزمنة وقدرة أعلى على التعافي.
وقال والدينجر في حديثه الشهير في "TED" (الذي حصد عشرات الملايين من المشاهدات): "في البداية لم نصدق البيانات... كيف يمكن للعلاقات أن تتغلغل في أجسادنا وتؤثر على صحتنا بهذا الشكل؟"، مشيراً إلى أن الوحدة والعزلة الاجتماعية
تزيدان من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تزيد عن 25%، وتؤثر سلباً على بنية الدماغ ووظائفه.
وأكدت الدراسة أن جودة العلاقات أهم بكثير من كميتها: الروابط العميقة والداعمة – سواء مع الشريك أو الأصدقاء أو العائلة – توفر حماية أكبر من الضغوط، وتساعد على تحمل المشكلات الصحية، بينما العلاقات السطحية أو المضطربة قد تزيد من التعاسة.
في كتابه "الحياة الجيدة" الصادر عام 2023، يلخص والدينجر وزميله مارك شولتز النتائج بجملة بسيطة: "العلاقات الجيدة تحافظ علينا أصحاء وسعداء، وتساعدنا على العيش أطول".
وتدخل الدراسة الآن عقدها التاسع، وتستمر في جمع بيانات جديدة لتقديم رؤى علمية تساعد الناس على بناء حياة أكثر معنى وصحة، مؤكدة أن الاستثمار في العلاقات الإنسانية
يظل أقوى "دواء" للسعادة والرفاهية مدى الحياة.