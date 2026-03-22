نازحة تصنع بإبرة وحلم دمى الكروشيه لأطفال غزة في العيد.. فيديو وصور

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
15:03 GMT
8 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
15:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
15:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
17:00 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:02 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
17:08 GMT
30 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
17:38 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
وسط تحذيرات إيرانية، ترامب يدرس السيطرة على جزيرة خارك لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
19:00 GMT
30 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
أمساليوم
بث مباشر
نازحة تصنع بإبرة وحلم دمى الكروشيه لأطفال غزة في العيد.. فيديو وصور
غزة
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
غزة
سبوتنيك عربي
نازحة تصنع بإبرة وحلم دمى الكروشيه لأطفال غزة في العيد

23:30 GMT 22.03.2026 (تم التحديث: 23:32 GMT 22.03.2026)
حصري
تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والذي يجد نفسه في مواجهة تداعيات تحول استراتيجي في الأولويات، الأمر الذي يعيد معاناة السكان في القطاع إلى مربع الموت والخوف والجوع، وحتى ألعاب الأطفال باتت حلما يسعى البعض إلى توفيره لهم، علهم يدخلون الفرحة على أكثر فئات المجتمع تضررا من تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
دمى تدخل الفرحة على نفوس الأطفال
في خيمة النزوح في مخيم البريج وسط قطاع غزة، تغزل شرين الكردي بصنارتها دمى الأمل، علها تدخل الفرحة في نفوس الأطفال خلال العيد، وقد عكفت شرين على صنع دمى بإبرة الكروشيه، محولة خيوط الصوف إلى لوحة ملونة جميلة.
وتقول شرين الكردي لوكالة "سبوتنيك": "الفكرة جاءت بعد خلو الأسوق من ألعاب الأطفال بسبب تضييق الاحتلال على المعابر، ومنع دخول ألعاب الأطفال، فقمت بصنع الدمى من خلال الإمكانيات القليلة المتوفرة، وبأقل تكلفة ممكنة خاصة أن الأسواق تخلو من المواد الخام، والمتوفر منها يباع بسعر مرتفع جدا، والحمد لله نجحت بتنفيذ الفكرة، وتوفير الدمى للأطفال بسعر زهيد كي تدخل الفرحة على نفوسهم".
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل أكثر من سنتين، نزحت شرين مع عائلتها من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بعدما هدم منزل العائلة بسبب القصف، وتعيش مع زوجها وأولادها في مخيم البريج للنازحين، وبسبب الحرب فقد زوج شرين عمله، وتفاقمت الأزمات المعيشية على العائلة، ما جعل شرين تبدأ بمشروعها في صناعة الدمى وملابس الأطفال، لمساعدة عائلتها وأيضا إدخال الفرحة على نفوس الأطفال، من خلال توفير الدمى التي خلت منها الأسواق في غزة نتيجة الحصار وإغلاق المعابر.

وتضيف شرين:" الإقبال على الدمى كان كبيرا بسبب عدم توفر الألعاب في الأسواق، ولكن العمل اليدوي يأخذ وقتًا وجهدًا، لذلك لا أستطيع تلبية كل الطلبات، فأنا أعيش في خيمة نزوح تفتقر لكل شيء، والخيمة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، فالإضاءة في النهار ضعيفة، واضطر للعمل في الليل على ضوء الهاتف بسبب انقطاع الكهرباء، ويحتاج الهاتف إلى شحن مستمر وإضائته ضعيفة لكنها المتوفرة، ويوجد عدد من العوائق أمام عملي لكني أصر على الاستمرار في صنع الدمى إن شاء الله، وأحاول أن أحقق حلمي بنجاح الفكرة بشكل أكبر".

ويقول الطفل أحمد إبراهيم لـ "سبوتنيك":" أطفال غزة يعيشون في معاناة مستمرة بسبب الحرب، ويوجد حصار شديد على القطاع، لذلك لا تتوفر الألعاب في الأسواق، ومن حقنا اللعب مثل أطفال العالم، وما تقوم به شرين الكردي هو عمل رائع، فالدمى جميلة وزاهية وتباع بسعر زهيد، ما أدخل الفرحة على نفوس الأطفال ورسم البسمة على وجوههم".
وتضيف النازحة أسماء محمود:" مبادرة جميلة خاصة خلال العيد، حيث يحتاج الأطفال إلى الفرح والسعادة، وبسبب الظروف الصعبة التي نعيشها وإرتفاع الأسعار، لا يستطيع معظم الناس توفير الألعاب لأطفالهم، وحتى الأسواق تخلو من معظم الألعاب، والأطفال يبحثون عن كل شيء يعيدهم إلى طفولة مزقتها الحرب، وأتمنى أن تعود الحياة كما كانت وتنخفض الأسعار وتعود الفرحة إلى قلوب الأطفال".
شيرين الكردي التي تبلغ من العمر 36 عاما، وجدت في هذه الحرفة اليدوية وسيلة لمواجهة آثارالحرب والنزوح، وتحاول الاستمرار بهذه الحرفة رغم ضيق المكان وعوائق الإنتاج.
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إسرائيل إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
20 مارس, 06:10 GMT
وتقول شرين لوكالة "سبوتنيك:" أطمح أن يتوسع عملي في هذه الحرفة، ويكون عندي مشغل خاص فيه إمكانيات جيدة، كي يحصل كل طفل في غزة على دمية، فمن حق الأطفال أن يعيشوا طفولتهم، ويمارسوا حقهم في اللعب كباقي أطفال العالم".
