https://sarabic.ae/20260322/-الرئيس-المصري-والملك-الأردني-يؤكدان-أهمية-تكامل-الجهود-العربية-للأمن-والاستقرار-الإقليميين-1111787203.html
الرئيس المصري والملك الأردني يؤكدان أهمية تكامل الجهود العربية للأمن والاستقرار الإقليميين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، وحدة الموقف المصري الأردني حول ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهن... 22.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-22T15:02+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الأردن
أخبار إيران
إيران
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102325/78/1023257859_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_a8d43c447f6c7d3a38f5a8dfca41251a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102325/78/1023257859_118:0:2551:1825_1920x0_80_0_0_2b5a14db18a1bf6ccc6510261759cb33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، وحدة الموقف المصري الأردني حول ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهن بالمنطقة.
ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، شدد الزعيمان، خلال اتصال هاتفي، على "أهمية تكامل الجهود العربية لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين".
واستعرض الرئيس المصري نتائج جولته الخليجية، مؤكدا "موقف مصر الثابت في إدانة العدوان على الدول العربية الشقيقة، وضرورة احترام سيادتها واستقرارها".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة 74 من عملية "الوعد الصادق 4" أدت إلى انهيار منظومة الدفاع متعددة الطبقات الأمريكية والإسرائيلية في غرب آسيا وتعطل أنظمة دعم الأسلحة الأمريكية.
وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني، نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "الموجة الرابعة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4 "
، أدت إلى حالة من الارتباك الاستراتيجي لدى قيادة "سنتكوم"، وانهيار منظومة الدفاع متعددة الطبقات الأمريكية والصهيونية في غرب آسيا، وتعطّل أنظمة دعم الأسلحة الأمريكية، ما غير معادلات الحرب لصالح إيران، نتيجة الإجراءات والضربات الذكية والاحترافية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد الأعداء".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.