الجيش السوري: قصف قاعدة عسكرية في ريف الحسكة بـ 5 صواريخ من داخل العراق

سبوتنيك عربي

أفادت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الاثنين، بأن "إحدى القواعد العسكرية قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة تعرّضت لقصف صاروخي". 23.03.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت الوكالة السورية للأنباء- سانا، عن الهيئة قولها إن "الهجوم نُفّذ بواسطة خمسة صواريخ أُطلقت من محيط قرية تل الهوى، الواقعة على عمق نحو 20 كيلومترًا داخل الأراضي العراق".وأضافت أنه "تم التواصل والتنسيق مع الجانب العراقي، الذي أكد بدوره بدء عملية تمشيط واسعة للبحث عن الجهة المسؤولة عن الهجوم".وأكدت هيئة العمليات، أن "الجيش السوري في حالة تأهب كاملة"، مشددة على أنه سيتخذ ما يلزم للدفاع عن الأراضي السورية والتصدي لأي اعتداءات.وأفادت وسائل إعلام سورية رسمية، في وقت سابق، بأن الجيش السوري تسلّم قاعدة "رميلان" الجوية في ريف الحسكة شمال شرقي البلاد، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلًا عن وزارة الدفاع السورية، أن قوات الفرقة 60 في الجيش السوري، استلمت القاعدة عقب إخلائها من قبل قوات التحالف الدولي.وذكرت وسائل إعلام محلية أنه في 23 شباط/ فبراير 2026 بدأت القوات الأمريكية إخلاء قاعدة "قسرك" في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وهي من أبرز وأكبر القواعد التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي ينتشر في البلاد بذريعة محاربة تنظيم "داعش".كما أعلنت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق من فبراير الماضي، تسلم قاعدتي الشدادي والتنف بعد مغادرة القوات الأمريكية لهما.وتنتشر القوات الأمريكية في نحو 24 قاعدة و4 مراكز قيادة داخل سوريا منذ تأسيس التحالف، غير أن تقارير إعلامية أشارت بعد وصول أحمد الشرع إلى رئاسة المرحلة الانتقالية في ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى إخلاء بعض القواعد ودرس واشنطن احتمال الانسحاب الكامل من البلاد.

https://sarabic.ae/20260311/أمين-عام-الجبهة-الديمقراطية-السورية-حكومة-وحدة-وطنية-في-سوريا-لن-تتشكل-من-دون-ضغط-أمريكي--1111338793.html

https://sarabic.ae/20260227/براك-تبادل-الأسرى-في-السويداء-خطوة-مهمة-نحو-الاستقرار-في-سوريا-1110822699.html

