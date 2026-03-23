https://sarabic.ae/20260323/انخفاض-كبير-بأسعار-النفط-بعد-إعلان-ترامب-عن-مفاوضات-جيدة-مع-إيران-1111821112.html

انخفاض كبير بأسعار النفط بعد إعلان ترامب عن مفاوضات جيدة مع إيران

انخفاض كبير بأسعار النفط بعد إعلان ترامب عن مفاوضات جيدة مع إيران

سبوتنيك عربي

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 9 و10%، حيث تراجع سعر برميل خام برنت إلى ما دون 100 دولار أمريكي بعد إعلان ترامب تأجيل الضربات الأمريكية على... 23.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-23T12:17+0000

2026-03-23T12:17+0000

2026-03-23T12:17+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0f/1111516251_0:0:1344:756_1920x0_80_0_0_f7bc06b7bd3dfef186ec5c754b62edde.jpg

وفي تمام الساعة 2:16:16 بعد الظهر بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو/حزيران بنسبة 8.69%، ليصل إلى 97.16 دولار أمريكي للبرميل، مسجلاً بذلك أول انخفاض له دون 100 دولار أمريكي منذ 19 مارس/آذار.وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو/أيار بنسبة 9.93% لتصل إلى 88.48 دولار أمريكي.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه أعطى أوامر للبنتاغون بتأجيل الضربات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، مشيرًا إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي جرت خلال اليومين الماضيين كانت تهدف للتوصل إلى تسوية كاملة بين الطرفين للوضع في الشرق الأوسط.وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد أجرتا مفاوضات مثمرة وجيدة للغاية خلال اليومين الماضيين بشأن التوصل إلى حل شامل وكامل لعملياتنا العسكرية في الشرق الأوسط".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.اغتيال رئيس الأرصاد الجوية الإيراني في قصف على مطار بوشهرموسكو: ندعو واشنطن وإسرائيل إلى وقف عدوانهما على إيران ليعود الوضع في مضيق هرمز لطبيعته

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية