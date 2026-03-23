أمساليوم
بث مباشر
انخفاض كبير بأسعار النفط بعد إعلان ترامب عن مفاوضات جيدة مع إيران
سبوتنيك عربي
انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 9 و10%، حيث تراجع سعر برميل خام برنت إلى ما دون 100 دولار أمريكي بعد إعلان ترامب تأجيل الضربات الأمريكية على... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
12:17 GMT 23.03.2026
انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة تتراوح بين 9 و10%، حيث تراجع سعر برميل خام برنت إلى ما دون 100 دولار أمريكي بعد إعلان ترامب تأجيل الضربات الأمريكية على البنية التحتية للطاقة الإيرانية، وفقًا لبيانات التداول.
وفي تمام الساعة 2:16:16 بعد الظهر بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو/حزيران بنسبة 8.69%، ليصل إلى 97.16 دولار أمريكي للبرميل، مسجلاً بذلك أول انخفاض له دون 100 دولار أمريكي منذ 19 مارس/آذار.
وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو/أيار بنسبة 9.93% لتصل إلى 88.48 دولار أمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه أعطى أوامر للبنتاغون بتأجيل الضربات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام، مشيرًا إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي جرت خلال اليومين الماضيين كانت تهدف للتوصل إلى تسوية كاملة بين الطرفين للوضع في الشرق الأوسط.
ترامب: أعطيت أوامر للبنتاغون بتأجيل الضربات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد أجرتا مفاوضات مثمرة وجيدة للغاية خلال اليومين الماضيين بشأن التوصل إلى حل شامل وكامل لعملياتنا العسكرية في الشرق الأوسط".

وتابع: بناءً على طبيعة هذه المفاوضات المعمّقة والمفصّلة والبنّاءة، والتي ستستمر طوال الأسبوع، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بتأجيل أي ضربات عسكرية على محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، ريثما يتم اختتام الاجتماعات والمناقشات الجارية بنجاح.

وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
