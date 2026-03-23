خبير تركي: تصريحات ترامب بشأن تأجيل الضربة مجرد محاولة لكسب الوقت

أعلن الخبير التركي بلال سامبور، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تدركان أن أي حرب مع إيران ستكون متعددة الأبعاد وطويلة الأمد، مشيرا إلى أن أكبر مخاوفهما... 23.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال سامبور لوكالة "سبوتنيك": "تدرك الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أن الحرب مع إيران متعددة الأبعاد وطويلة الأمد. وهما قلقتان بالدرجة الأولى بشأن التكاليف التي ستتكبدها الاقتصادات العالمية مع استمرار الصراع. ذلك لأن أقوى ورقة رابحة لإيران هي مضيق هرمز. إن إغلاق مضيق هرمز سيلحق خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي برمته، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والهند ودول الخليج العربي".وأكمل: "هذه التصريحات، ينفذ ترامب تدريجيا خطته للسيطرة الكاملة على مضيق هرمز، ومن المرجح أن تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل خطوات لترسيخ هذه السيطرة".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.تصويت.. برأيك لماذا أجل ترامب ضرب منشآت الطاقة الإيرانية؟

https://sarabic.ae/20260323/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ24-من-الحرب-على-إيران-طهران-تهدد-بتوسيع-دائرة-الأهداف-وواشنطن-ترد-1111807550.html

