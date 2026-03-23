عراقجي: إيران سترد بحزم إذا هاجمت واشنطن البنية التحتية للطاقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف أن إيران سترد بسرعة وحزم إذا نفذت الولايات... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-23T13:54+0000
وقال عراقجي خلال اتصال هاتفي مع لافروف: "إذا نفذت هذه التهديدات، فسيكون رد إيران سريعا وحاسما".وكان هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بضرب البنية التحتية النفطية في جزيرة "خرج" الإيرانية، "إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية "دمرت كل هدف عسكري في الجزيرة"، على حد قوله.وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تأجيل الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية محاولة لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خطط عسكرية ضد إيران.
https://sarabic.ae/20260323/إيران-قرار-ترامب-تأجيل-الضربات-على-المنشآت-النووية-تهدف-لخفض-أسعار-الطاقة-1111822507.html
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف أن إيران سترد بسرعة وحزم إذا نفذت الولايات المتحدة خططها لمهاجمة البنية التحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال عراقجي خلال اتصال هاتفي مع لافروف: "إذا نفذت هذه التهديدات، فسيكون رد إيران سريعا وحاسما".
وشبّه وزير الخارجية الإيراني التهديدات الأمريكية بمهاجمة البنية التحتية للطاقة الإيرانية بـ"جريمة حرب" و"إبادة جماعية"، مؤكدا استعداد إيران لمواصلة الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وكان هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بضرب البنية التحتية النفطية في جزيرة "خرج" الإيرانية، "إذا تمت إعاقة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية "دمرت كل هدف عسكري في الجزيرة"، على حد قوله.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صرح الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات إيجابية ومثمرة للغاية خلال اليومين الماضيين. وأشار إلى أنه أصدر تعليماته لوزارة الدفاع (البنتاغون) بتأجيل الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.
وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تأجيل الضربات على منشآت الطاقة الإيرانية محاولة لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خطط عسكرية ضد إيران.