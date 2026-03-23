https://sarabic.ae/20260323/كيم-جونغ-أون-يعلن-رسميا-كوريا-الجنوبية-دولة-معادية-1111857370.html
كيم جونغ أون يعلن رسميا كوريا الجنوبية دولة معادية
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الشمالية، كيم جونغ أون أعلن رسميًا كوريا الجنوبية دولة معادية.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_0:57:1570:940_1920x0_80_0_0_3d4b8fa5f76ac55726b6d62043ac99cd.jpg
https://sarabic.ae/20260323/بوتين-يهنئ-كيم-جونغ-أون-على-إعادة-انتخابه-رئيساً-لشؤون-الدولة-في-جمهورية-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-1111809603.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107628646_175:0:1570:1046_1920x0_80_0_0_1a85880ce17fcdc72e1c04813bfc8727.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
22:35 GMT 23.03.2026 (تم التحديث: 00:16 GMT 24.03.2026)
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الشمالية، كيم جونغ أون أعلن رسميًا كوريا الجنوبية دولة معادية.
وقال كيم جونغ أون، في خطاب برامجي خلال الجلسة الأولى للدورة الخامسة عشرة للجمعية الشعبية العليا: "على وجه الخصوص، سنعتبر كوريا الجنوبية الدولة
الأكثر عداءً، وسنرفضها ونتجاهلها بالكامل بأوضح الكلمات والأفعال".
وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم جونغ أون تعهد بأن بلاده لن تتخلى أبدًا عن وضعها كدولة نووية.
وقال كيم جونغ أون: "ستواصل حكومة الجمهورية دون تردد تعزيز وضع الدولة النووية باعتباره أمرًا لا رجعة فيه على الإطلاق".
وأضاف أن كوريا الديمقراطية الشعبية "ستواصل على نحو هجومي النضال ضد القوى التي تواجهنا، من أجل سحق جميع أعمالها الاستفزازية المعادية للجمهورية".
وذكرت الوكالة أنه في اليوم الثاني من الجلسة الأولى للدورة الخامسة عشرة للجمعية الشعبية العليا، قدم رئيس الجمعية النائب تشو يونغ وون تقريرًا، أشار فيه إلى أن إدخال التعديلات والإضافات على دستور الجمهورية "بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة من تطور" الثورة يمثل محطة مهمة في الإطار القانوني لـ"التقدم الظافر" لبناء الاشتراكية.
وجاء في التقرير أنه "تم أيضًا شرح محتوى مشروع القانون بالتفصيل، بما في ذلك إعادة تسمية "الدستور الاشتراكي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" إلى "دستور جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
وناقشت الجمعية الشعبية العليا مشروع القانون واعتمدت بالإجماع قرار "إدخال التعديلات والإضافات على الدستور الاشتراكي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".