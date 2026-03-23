كيم جونغ أون يعلن رسميا كوريا الجنوبية دولة معادية

تغطية مباشرة لليوم الـ24 من الحرب على إيران.. ترامب يعلن عن مفاوضات وطهران تؤكد رفضها.. فيديو
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
09:28 GMT
32 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:31 GMT
10 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:42 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
10:54 GMT
6 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
14:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
15:00 GMT
21 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:21 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
15:50 GMT
11 د
مساحة حرة
الحرب على إيران وتأثيراتها على واقع العمالة الوافدة في دول الخليج
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
16:50 GMT
9 د
ملفات ساخنة
هل تتضرر العلاقات الأمريكية الأوروبية بعد هجوم ترامب على حلفاؤه في الناتو
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
17:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
أمريكا تدرس إنهاء عملياتها ضد إيران.. القوات الإيرانية تستهدف ديمونا وعراد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
مواجهة كبرى؟ خبير يكشف متى ستتدخل روسيا لحماية إيران
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
نبض افريقيا
تونس تدعو لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. وحرب إيران تزيد تكلفة وقود الطائرات في أفريقيا وتفاقم التحديات في السودان
15:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
15:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:00 GMT
32 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
16:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يفاقم الأزمة الصحية.. تحذيرات أممية من كارثة إنسانية
17:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
17:41 GMT
19 د
بلا قيود
"خطوط حمراء ومنشآت نووية".. خبراء يحللون الوساطة وسيناريوهات التصعيد في الشرق الأوسط
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ماذا تريد إسرائيل أن تحقق من عمليتها العسكرية في الجنوب اللبناني؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
أمساليوم
بث مباشر
كيم جونغ أون يعلن رسميا كوريا الجنوبية دولة معادية
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الشمالية، كيم جونغ أون أعلن رسميًا كوريا الجنوبية دولة معادية. 23.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال كيم جونغ أون، في خطاب برامجي خلال الجلسة الأولى للدورة الخامسة عشرة للجمعية الشعبية العليا: "على وجه الخصوص، سنعتبر كوريا الجنوبية الدولة الأكثر عداءً، وسنرفضها ونتجاهلها بالكامل بأوضح الكلمات والأفعال".وقال كيم جونغ أون: "ستواصل حكومة الجمهورية دون تردد تعزيز وضع الدولة النووية باعتباره أمرًا لا رجعة فيه على الإطلاق".وأضاف أن كوريا الديمقراطية الشعبية "ستواصل على نحو هجومي النضال ضد القوى التي تواجهنا، من أجل سحق جميع أعمالها الاستفزازية المعادية للجمهورية".وذكرت الوكالة أنه في اليوم الثاني من الجلسة الأولى للدورة الخامسة عشرة للجمعية الشعبية العليا، قدم رئيس الجمعية النائب تشو يونغ وون تقريرًا، أشار فيه إلى أن إدخال التعديلات والإضافات على دستور الجمهورية "بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة من تطور" الثورة يمثل محطة مهمة في الإطار القانوني لـ"التقدم الظافر" لبناء الاشتراكية.وجاء في التقرير أنه "تم أيضًا شرح محتوى مشروع القانون بالتفصيل، بما في ذلك إعادة تسمية "الدستور الاشتراكي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" إلى "دستور جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".وناقشت الجمعية الشعبية العليا مشروع القانون واعتمدت بالإجماع قرار "إدخال التعديلات والإضافات على الدستور الاشتراكي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الشمالية، كيم جونغ أون أعلن رسميًا كوريا الجنوبية دولة معادية.
وقال كيم جونغ أون، في خطاب برامجي خلال الجلسة الأولى للدورة الخامسة عشرة للجمعية الشعبية العليا: "على وجه الخصوص، سنعتبر كوريا الجنوبية الدولة الأكثر عداءً، وسنرفضها ونتجاهلها بالكامل بأوضح الكلمات والأفعال".

وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم جونغ أون تعهد بأن بلاده لن تتخلى أبدًا عن وضعها كدولة نووية.

وقال كيم جونغ أون: "ستواصل حكومة الجمهورية دون تردد تعزيز وضع الدولة النووية باعتباره أمرًا لا رجعة فيه على الإطلاق".
وأضاف أن كوريا الديمقراطية الشعبية "ستواصل على نحو هجومي النضال ضد القوى التي تواجهنا، من أجل سحق جميع أعمالها الاستفزازية المعادية للجمهورية".
وذكرت الوكالة أنه في اليوم الثاني من الجلسة الأولى للدورة الخامسة عشرة للجمعية الشعبية العليا، قدم رئيس الجمعية النائب تشو يونغ وون تقريرًا، أشار فيه إلى أن إدخال التعديلات والإضافات على دستور الجمهورية "بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة من تطور" الثورة يمثل محطة مهمة في الإطار القانوني لـ"التقدم الظافر" لبناء الاشتراكية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون (يمين) خلال حفل الترحيب الرسمي في ميدان كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2026
بوتين يهنئ كيم جونغ أون على إعادة انتخابه رئيساً لشؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
أمس, 07:36 GMT
وجاء في التقرير أنه "تم أيضًا شرح محتوى مشروع القانون بالتفصيل، بما في ذلك إعادة تسمية "الدستور الاشتراكي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" إلى "دستور جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
وناقشت الجمعية الشعبية العليا مشروع القانون واعتمدت بالإجماع قرار "إدخال التعديلات والإضافات على الدستور الاشتراكي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
