مستشار سابق لترامب: الولايات المتحدة مهتمة بالاستثمار في مشاريع "السيل الشمالي"
صرح جورج بابادوبولوس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تبدي اهتمامًا بالاستثمار المحتمل في مشاريع خطوط أنابيب الغاز "السيل... 23.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-23T05:19+0000
صرح جورج بابادوبولوس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة تبدي اهتمامًا بالاستثمار المحتمل في مشاريع خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2".
واشنطن – سبوتنيك. وقال بابادوبولوس في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن خطي أنابيب "السيل الشمالي" و "السيل الشمالي 2 "مشروعان بالغا الأهمية وجذابان للغاية للاستثمار الأميركي المحتمل".
وأضاف أنه في حال رفع العقوبات، قد يبدأ التعاون الروسي-الأميركي في التعافي، بما في ذلك في قطاع الطاقة.
كان كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أكد في وقت سابق، أن الأوروبيين سيكونون على أهبة الاستعداد لإعادة تشغيل خط أنابيب "نورد ستريم 2" (التيار الشمالي) بأنفسهم في ظل ارتفاع أسعار الغاز.
وكتب دميترييف على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا كانت لديكم أي استفسارات، فتواصلوا مع (أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية)، و(كايا كالاس، رئيس الدبلوماسية الأوروبية)، وغيرهما من السياسيين المعادين لروسيا. سيستعدون قريبًا لإعادة تشغيل نورد ستريم 2 بأنفسهم".
ووقعت انفجارات في خطي أنابيب
الغاز الروسيين "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" المصدرين للغاز إلى أوروبا في 26 سبتمبر/أيلول 2022. ولم تستبعد ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية التخريب المُتعمد.
وأشارت شركة "نورد ستريم إيه جي"، المُشغِّلة لخط الأنابيب، إلى أن الأضرار التي لحقت بالأنابيب غير مسبوقة، وأن تقدير مدة الإصلاحات أمرٌ مستحيل