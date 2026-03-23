نتنياهو: نسعى لتعزيز تفوقنا ووضع إيران في موقع أضعف
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، قبيل جلسة مراجعة أمنية في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن بلاده تسعى لتعزيز موقعها الاستراتيجي...
2026-03-23T13:59+0000
https://sarabic.ae/20260323/إيران-قرار-ترامب-تأجيل-الضربات-على-المنشآت-النووية-تهدف-لخفض-أسعار-الطاقة-1111822507.html
https://sarabic.ae/20260323/انخفاض-كبير-بأسعار-النفط-بعد-إعلان-ترامب-عن-مفاوضات-جيدة-مع-إيران-1111821112.html
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، قبيل جلسة مراجعة أمنية في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن بلاده تسعى لتعزيز موقعها الاستراتيجي مقابل إضعاف إيران، وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوجه نحو مفاوضات لإنهاء الحرب.
وجاءت تصريحات نتنياهو ردا على مخاوف داخلية من تسوية دبلوماسية قد تصب في مصلحة طهران، إذ شدد على أن إسرائيل في موقع أفضل حاليا، بينما تواجه إيران وضعا حرجا.
وردا على طلب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست "إحباط اتفاق سيئ مع إيران"، قال نتنياهو: "نعمل على ذلك"، وفقا لوسائل
إعلام إسرائيلية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه أعطى أوامر للبنتاغون بتأجيل الضربات على محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام
، مشيرا إلى أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي جرت خلال اليومين الماضيين كانت تهدف للتوصل إلى تسوية كاملة بين الطرفين للوضع في الشرق الأوسط.
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد أجرتا مفاوضات مثمرة وجيدة للغاية خلال اليومين الماضيين بشأن التوصل إلى حل شامل وكامل لعملياتنا العسكرية في الشرق الأوسط".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.