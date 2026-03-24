بوتين وميرضياييف يناقشان المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة النووية والإنتاج الصناعي والنقل
أفاد المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف، وناقشا...
وجاء في البيان: "نوقش بالتفصيل تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة الكبرى في مجالات الطاقة النووية والإنتاج الصناعي والنقل".وتابع: "خلال المكالمة الهاتفية، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف وجميع مواطني أوزبكستان بمناسبة عيد النوروز الربيعي".
بوتين وميرضياييف يناقشان المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة النووية والإنتاج الصناعي والنقل
10:52 GMT 24.03.2026 (تم التحديث: 11:14 GMT 24.03.2026)
أفاد المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف، وناقشا المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة النووية والإنتاج الصناعي والنقل.
وجاء في البيان: "نوقش بالتفصيل تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة الكبرى في مجالات الطاقة النووية والإنتاج الصناعي والنقل".
وقال: "جرى تبادل معمق للآراء حول القضايا الدولية الراهنة، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط والوضع المحيط بأوكرانيا".
وأضاف: "تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك الفعال لتعزيز الشراكة والتحالف الاستراتيجي الروسي الأوزبكي بشكل شامل".
وتابع: "خلال المكالمة الهاتفية، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرارة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف وجميع مواطني أوزبكستان بمناسبة عيد النوروز الربيعي".