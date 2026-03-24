https://sarabic.ae/20260324/خبير-الولايات-المتحدة-غير-قادرة-على-إخضاع-إيران-لشروطها-1111862048.html
خبير: الولايات المتحدة غير قادرة على إخضاع إيران لشروطها
سبوتنيك عربي
صرح أحد الخبراء السياسيين البارزين، قنسطنطين بلوخين، بأن "الولايات المتحدة قد تحاول تجميد المواجهة المسلحة مع إيران بحلول أوائل أبريل/نيسان، لكن واشنطن لن تجبر... 24.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-24T09:52+0000
مجتمع
أخبار ايران اليوم
أخبار الخليج
أخبار الشرق الأوسط
مفاوضات السلام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0e/1111485298_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4f762cf278e5467a3a066fb4da0a6224.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0e/1111485298_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bf0bba83eecd1cd2f767fa26d12533f6.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرح أحد الخبراء السياسيين البارزين، قنسطنطين بلوخين، بأن "الولايات المتحدة قد تحاول تجميد المواجهة المسلحة مع إيران بحلول أوائل أبريل/نيسان، لكن واشنطن لن تجبر إيران على قبول المقترح الأمريكي من طرف واحد لحل النزاع".
في هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء الإسرائيلية "واي نت"، الاثنين الماضي، أن واشنطن حددت التاسع من أبريل موعدًا نهائيًا لإنهاء الحرب مع إيران، وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المفاوضات مع طهران، ووعد بفتح مضيق هرمز وإخراج اليورانيوم المخصب من إيران في حال التوصل إلى اتفاق.
من جانبه نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وجود مفاوضات مع واشنطن، معتبرًا أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تهدف للتلاعب بالأسواق.
وأعرب بلوخين عن اعتقاده "بإمكانية توقف الحرب بحلول التاسع من الشهر المقبل، لكن الصراع سيبقى قائمًا". وأضاف:
قد يكون تجميد الأعمال العدائية خطوة نحو المفاوضات التي لا مفر منها، في ظل عجز الولايات المتحدة عن إحداث تغيير في السلطة في الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت نفسه يرى أن إيران لن تستجيب لمطالب أمريكية أحادية، لكنها تتوقع تنازلات من الولايات المتحدة مقابل اي خطوات تتخذها لاسترضاء إيران.
وختم بالقول: "يمكن لروسيا التوسط في عملية التفاوض. لدينا علاقات مستقرة إلى حد ما مع الولايات المتحدة، بالمقارنة مع إدارة بايدن، وإيران شريك استراتيجي لنا".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.