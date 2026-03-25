إيران تدعو العالم العربي والإسلامي إلى "اتحاد أمني إقليمي" بعيدا عن واشنطن وتل أبيب

دعت إيران إلى إقامة اتحاد أمني وعسكري إقليمي يضم دول المنطقة دون مشاركة الولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقًا لرسالة أصدرها المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي...

وأشار المتحدث في رسالته إلى أن "العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران يمثل مرحلة جديدة"، مؤكّدًا أن إيران "تقف في طليعة الدفاع عن الأمة الإسلامية". كما شدد على ضرورة عدم الاعتماد على القوى الخارجية، داعيًا الدول الإقليمية إلى العودة لتعاليم القرآن وإنشاء منظومة أمن جماعي تضمن أمنها دون تدخل دول بعيدة.وأضافت الرسالة أن إيران مستعدة للتعاون مع الدول الإقليمية لإقامة هذا الاتحاد الأمني والعسكري، بما يعزز الاستقرار ويصون سيادة الدول في المنطقة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

