الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعين لإنتاج صواريخ كروز بحرية وسط طهران
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعين لإنتاج صواريخ كروز بحرية وسط طهران
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه هاجم موقعين لإنتاج صواريخ كروز بحرية في وسط العاصمة الإيرانية طهران. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T07:25+0000
2026-03-25T07:25+0000
2026-03-25T07:25+0000
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وقال الجيش الإسرائيلي: "هاجم سلاح الجو، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال الأيام الأخيرة موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ كروز بحرية في طهران".وتابع بيان الجيش: "️المواقع التي تم استهدافها كانت تعمل تحت قيادة وزارة الدفاع الإيرانية واستخدمها النظام لتطوير وإنتاج صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى تتيح تدمير أهداف بحرية وبرية بشكل سريع".وأكد الجيش أن "الضربات النوعية ألحقت أضرارًا واسعة بمنظومة صواريخ الكروز وتشكل طبقة إضافية في تعميق الضربة الموجهة إلى البنى التحتية العسكرية الإنتاجية التابعة للنظام الإيراني". وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".ترامب: الولايات المتحدة ستتسلم اليورانيوم من إيران في حال التوصل إلى اتفاق مع طهرانإعلام: ترامب يبدي رغبة في تحقيق نتيجة ملموسة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية
https://sarabic.ae/20260325/إعلام-طهران-ترفض-التفاوض-مع-ويتكوف-وكوشنر-وتفضل-التواصل-مع-فانس-1111897767.html
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
2026
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعين لإنتاج صواريخ كروز بحرية وسط طهران
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه هاجم موقعين لإنتاج صواريخ كروز بحرية في وسط العاصمة الإيرانية طهران.
وقال الجيش الإسرائيلي: "هاجم سلاح الجو، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال الأيام الأخيرة موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ كروز بحرية في طهران".
وتابع بيان الجيش: "️المواقع التي تم استهدافها كانت تعمل تحت قيادة وزارة الدفاع الإيرانية واستخدمها النظام لتطوير وإنتاج صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى تتيح تدمير أهداف بحرية وبرية بشكل سريع".
وأكد الجيش أن "الضربات النوعية ألحقت أضرارًا واسعة بمنظومة صواريخ الكروز وتشكل طبقة إضافية في تعميق الضربة الموجهة إلى البنى التحتية العسكرية الإنتاجية التابعة للنظام الإيراني".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".