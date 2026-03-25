روسيا تفرض قيودا على تصدير سبائك الذهب التي يزيد وزنها عن 100 غرام
روسيا تفرض قيودا على تصدير سبائك الذهب التي يزيد وزنها عن 100 غرام
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر تصدير سبائك الذهب المكرر التي يزيد وزنها عن 100 غرام من روسيا الاتحادية، مع بعض الاستثناءات. 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T18:53+0000
2026-03-25T18:53+0000
2026-03-25T18:53+0000
روسيا
اقتصاد
وينص المرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلومات القانونية الروسية، أنه "يحظر تصدير سبائك الذهب المكرر التي يزيد وزنها عن 100 غرام من روسيا الاتحادية من قِبل الأفراد والكيانات القانونية وأصحاب الأعمال الفردية، ابتداء من 1 مايو/أيار 2026".
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
روسيا, اقتصاد
روسيا تفرض قيودا على تصدير سبائك الذهب التي يزيد وزنها عن 100 غرام
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر تصدير سبائك الذهب المكرر التي يزيد وزنها عن 100 غرام من روسيا الاتحادية، مع بعض الاستثناءات.
وينص المرسوم الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمعلومات القانونية الروسية، أنه "يحظر تصدير سبائك الذهب المكرر التي يزيد وزنها عن 100 غرام من روسيا الاتحادية من قِبل الأفراد والكيانات القانونية وأصحاب الأعمال الفردية، ابتداء من 1 مايو/أيار 2026".
واصل الذهب مكاسبه بعدما أنهى سلسلة خسائر امتدت 9 أيام، عقب طرح الولايات المتحدة مقترحا لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
وارتفع الذهب بما يصل إلى 2.8%، مضيفا إلى مكاسب بلغت 1.6% في الجلسة السابقة.
وكشفت وسائل إعلام، في وقت سابق، عن تحرك أمريكي لإعداد وثيقة شاملة تتضمن 15 بندا، تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران، عبر وقف مؤقت لإطلاق النار وفتح مسار تفاوضي جديد.