حرق وطرد واعتقال.. كيف يواجه الفلسطينيون في الضفة مخطط التهجير دون تدخل دولي؟

حرق وطرد واعتقال.. كيف يواجه الفلسطينيون في الضفة مخطط التهجير دون تدخل دولي؟

سبوتنيك عربي

تشهد محافظات الضفة الغربية تصاعدًا غير مسبوق من الجانب الإسرائيلي، حيث باتت الاعتداءات الإسرائيلية تتخذ طابعا بنيويا، يستهدف تقويض أسس الحياة اليومية... 26.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-26T18:57+0000

2026-03-26T18:57+0000

2026-03-26T18:57+0000

لم تعد هذه الاعتداءات تقتصر على العمليات العسكرية الميدانية فحسب، بل امتدت لتشمل حصارا اقتصاديا خانقا وتقييدا لحركة الأفراد والبضائع عبر مئات الحواجز، مما حول المدن والقرى إلى معازل جغرافية مقطعة الأوصال، في ظل صمت دولي يغذي شعور إسرائيل بالحصانة من المساءلة القانونية.وسجلت التقارير الحقوقية زيادة حادة في وتيرة مصادرة الأراضي وهدم المنشآت السكنية والزراعية بذريعة البناء دون ترخيص، وهي سياسة تهدف بوضوح إلى تغيير الوقائع الديمغرافية والجغرافية على الأرض، وتتزامن هذه الإجراءات مع توسع استيطاني يلتهم مساحات شاسعة من أراضي المواطنين، مما يجهض أي فرص مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.من جهته، اعتبر الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أن "ما يرتكبه المستوطنون من أفعال إجرامية بحق الشعب الفلسطيني في الوقت الراهن يعيد إلى الأذهان ممارسات عصابات الشتيرن والهاجاناه ضد الأجداد، إبان نكبة عام 1948 من حرق للمنازل وقصفها ومصادرة للممتلكات وتهجير قسري للسكان، وهي المأساة التي لا تزال فصولها مستمرة حتى يومنا هذا".وأضاف القيادي في حركة فتح، أن "استمرار جرائم المستوطنين المتمثلة في مهاجمة سكان القرى وسرقة ممتلكاتهم ومواشيهم وقتل أبنائهم وقطع الطرق عليهم، سيؤدي حتمًا إلى ولادة جيل جديد يحمل إرادة الثأر والانتقام، ردا على هذه الفظائع خاصة في ظل عجز المجتمع الدولي الذي يقف بلا حول أو تأثير أمام جرائم المستوطنين والحكومة الإسرائيلية".من جانبه أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور ماهر صافي أن الوضع في الضفة الغربية بات متوترًا للغاية، في ظل تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين اليومية التي تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان واقتلاعهم من بيوتهم وأراضيهم الزراعية.وأضاف المحلل السياسي أن السكان لم يجدوا سبيلًا لمواجهة هذه المخططات إلا بالتمسك بالأرض والإصرار على البقاء في منازلهم المهددة أو حتى المدمرة، إلى جانب المبادرة بإعادة زراعة المحاصيل التي يحرقها المستوطنون فورًا كرسالة صمود، وهو ما اعتبره نوعا من المقاومة طويلة النفس لإفشال مخططات التغيير الديمغرافي والجغرافي في المنطقة.وتشير التقارير الحقوقية إلى أن أكثر من 70% من الفلسطينيين في الضفة الغربية اضطروا إلى تغيير مسارات تنقلهم أو تأخير سفرهم أو حتى إلغائه، بسبب الحواجز والبوابات العسكرية خلال العام الماضي، وأن نحو 25% من المرضى واجهوا عوائق منعتهم من الوصول إلى المستشفيات في الوقت المناسب.ويُذكر أن إسرائيل تواصل تنفيذ حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين، والتي تعد من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية أكثر من 22 ألف حالة منذ بدء الحرب الأخيرة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).مصر تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف انتهاكات المستوطنين في الضفة

https://sarabic.ae/20260326/الحواجز-والبوابات-العسكرية-في-الضفة-الغربية-شرايين-حياة-مغلقة-تنغص-حياة-الفلسطينيين-1111917348.html

https://sarabic.ae/20260317/قتل-واعتقال-وضم-وتهجير-دلالات-ومخاطر-التصعيد-الإسرائيلي-في-الضفة-الغربية-1111587336.html

https://sarabic.ae/20260218/الأمم-المتحدة-قرار-إسرائيل-توسيع-مصادرة-أراضي-الضفة-عمل-عدواني-بموجب-القانون-الدولي-1110491671.html

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية