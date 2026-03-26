رئيس وزراء إسرائيل السابق: نتنياهو لا يعرف كيف يحقق النصر في أي مكان
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، الخميس، إن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو "يمزق إسرائيل"، وأنه "لا يعرف كيف يحقق النصر في أي مكان". 26.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-26T23:34+0000
https://sarabic.ae/20260326/زعيم-المعارضة-الإسرائيلية-يحذر-من-كارثة-أمنية-بسبب-نقص-القوات-1111973503.html
23:33 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 23:34 GMT 26.03.2026)
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، الخميس، إن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو "يمزق إسرائيل"، وأنه "لا يعرف كيف يحقق النصر في أي مكان".
وقال بينيت في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه بعد 30 عاماً في السياسة، قضى نحو نصفها رئيساً للوزراء، فإن نتنياهو "يجب أن يعود إلى منزله"، متعهداً باستبداله وعدم المشاركة في أي حكومة يقودها.
وأضاف: "نتنياهو، من خلال أفعاله، يمزق دولة إسرائيل"، متهماً إياه بدفع "تشريعات مثيرة للجدل" خلال زمن الحرب، والعمل على تقنين إعفاء الحريديم من التجنيد، والاستمرار في توظيف مساعدين كانوا يتقاضون أجوراً كجماعات ضغط.
واتهم بينيت حكومة نتنياهو بوضع السياسة فوق الأمن القومي، بسبب عدم تجنيد نحو 100 ألف شاب من الحريديم رغم النقص في عدد أفراد الجيش.
وقال إن "هناك قيادة سياسية تمنع الجيش من الانتصار"، معتبراً أن القيادة الحالية "لا تعرف كيف تحقق النصر في أي مكان — لا في غزة ولا في لبنان ولا في إيران".
وأضاف: "لقد أنشأنا هنا دولة حريدية"، داعياً إلى دمج أكبر لليهود المتشددين في المجتمع، وربط الامتيازات الحكومية بالعمل والخدمة العسكرية: "من لا يعمل لا يحصل على شيء، ومن لا يخدم لا يحصل على شيء".
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصاً بنحو 20 ألف جندي
، مضيفاً: "هناك 100 ألف شاب حريدي في سن الخدمة ويتمتعون بصحة جيدة، ولو تم تجنيد خُمسهم فقط لما كانت هناك مشكلة، لكن الحكومة تضع السياسة فوق كل شيء، ولهذا وصلنا إلى هذه النقطة".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".