عربي
تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر من "كارثة أمنية" بسبب نقص القوات
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
إيران
زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر من "كارثة أمنية" بسبب نقص القوات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/04/1046452633_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd1e924a813f0fe4c7fb4d1a1a32181f.jpg
22:40 GMT 26.03.2026 (تم التحديث: 22:42 GMT 26.03.2026)
© REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMAالقوات الإسرائيلية متوجهة لتدمير منزل فلسطيني في الخليل، الضفة الغربية 2 سبتمبر 2020
القوات الإسرائيلية متوجهة لتدمير منزل فلسطيني في الخليل، الضفة الغربية 2 سبتمبر 2020
اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، الحكومة بدفع البلاد نحو "كارثة أمنية" بسبب نقص في عدد القوات.
وقال لابيد، في بيان بثّه التلفزيون، إن "الجيش الإسرائيلي بلغ أقصى طاقته وأكثر. الحكومة تترك الجيش ينزف في ساحة المعركة"،
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2026
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش قد ينهار من الداخل.. لقد رفعت 10 أعلام حمراء
18:18 GMT
وأضاف لابيد أن "الحكومة تُدخل الجيش في حرب متعددة الجبهات دون استراتيجية، ودون الوسائل اللازمة، ومع عدد قليل جداً من الجنود".
وجاء اتهام لابيد تكرارا لتحذير كان قد وجّهه، قبل يوم، رئيس الأركان إيال زامير إلى المجلس الوزاري الأمني، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال رئيس الأركان، أن الحكومة "لا تتناول أياً من الحلول المطروحة على جدول الأعمال؛ مثل قانون تجنيد مختلف، وتمديد الخدمة بالقوات النظامية، وتعديلات على قانون الاحتياط".
وبشأن ذلك، قال زامير: "أرفع أمامكم عشرة أعلام حمراء (في إشارة إلى خطورة الوضع في الجيش والنقص في قواته)؛ وبهذا المعّدل، سينهار الجيش الإسرائيلي على نفسه"، وبحسب زامير "لن يكون الجيش الإسرائيلي مستعداً لمهامّه الروتينية في وقت قصير. ولن يصمد جنود الاحتياط".
والخميس، أصدر "حزب الله" اللبناني بيانًا عسكريًا، أعلن خلاله استهداف 21 دبابة "ميركافا" إسرائيلية، في أقل من 24 ساعة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
