تغطية لليوم الـ27 من الحرب على إيران.. ترامب يتوعد وطهران تشترط إدخال لبنان في أي اتفاق.. صور وفيديو
مصر تقود تحركات دبلوماسية لخفض التصعيد وتعلن لقاء وزاريا حول المفاوضات الإيرانية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن مصر تكثف جهودها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاء وزاري، مطلع...
وأوضح عبد العاطي، في تصريحات له من بيروت، أن القاهرة تعمل على نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار مساعٍ لفتح قنوات تفاوضية وخفض التوتر، لافتاً إلى وجود تنسيق مشترك مع كل من باكستان وتركيا لدعم هذه الجهود.وأشار إلى أن مصر تتحرك عبر المسارات السياسية والدبلوماسية لتجنب انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة، مؤكداً تسخير جميع الاتصالات الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة في الشرق الأوسط.وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وقف إطلاق النار وصولاً إلى إنهاء كامل للحرب الإسرائيلية، مؤكداً وجود تنسيق مع الجانب الفرنسي لوقف التوغل البري الإسرائيلي.وأكد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، في وقت سابق اليوم، أن مفاوضات غير مباشرة تجري حاليًا بين الولايات المتحدة وإيران، عبر رسائل تقوم باكستان بنقلها.وكتب إسحاق دار في منشور عبر منصة "إكس": "انتشرت تكهنات لا داعي لها في وسائل الإعلام بشأن مفاوضات السلام لإنهاء الصراع الدائر في الشرق الأوسط. في الواقع، تجري مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر رسائل تنقلها باكستان".وأشار إلى أن إيران "تعكف حاليًا على دراسة المقترح الأمريكي المكوّن من 15 نقطة لإنهاء الصراع الدائر"، على حد قوله.وأضاف أن تركيا ومصر "تبديان إلى جانب دول أخرى، دعمهما لهذه المبادرة".وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تحرك أمريكي لإعداد وثيقة شاملة تتضمن 15 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، عبر وقف مؤقت لإطلاق النار وفتح مسار تفاوضي جديد.وبحسب وسائل إعلامية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، تنص الخطة على هدنة تمتد لشهر كامل، يتم خلالها إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار، على غرار التفاهمات التي شهدها كل من قطاع غزة ولبنان، في فترات سابقة.وأوضحت المصادر أن "صياغة هذه المبادرة يقودها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد وفرض تسوية سياسية".ترامب: على المفاوضين الإيرانيين أن يكونوا جادين قبل فوات الأوان
12:38 GMT 26.03.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، أن مصر تكثف جهودها الدبلوماسية لاحتواء التصعيد في المنطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاء وزاري، مطلع الأسبوع المقبل، لبحث المفاوضات الإيرانية.
وأوضح عبد العاطي، في تصريحات له من بيروت، أن القاهرة تعمل على نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار مساعٍ لفتح قنوات تفاوضية وخفض التوتر، لافتاً إلى وجود تنسيق مشترك مع كل من باكستان وتركيا لدعم هذه الجهود.
وأشار إلى أن مصر تتحرك عبر المسارات السياسية والدبلوماسية لتجنب انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة، مؤكداً تسخير جميع الاتصالات الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة في الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة وقف إطلاق النار وصولاً إلى إنهاء كامل للحرب الإسرائيلية، مؤكداً وجود تنسيق مع الجانب الفرنسي لوقف التوغل البري الإسرائيلي.
وأكد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، في وقت سابق اليوم، أن مفاوضات غير مباشرة تجري حاليًا بين الولايات المتحدة وإيران، عبر رسائل تقوم باكستان بنقلها.
وكتب إسحاق دار في منشور عبر منصة "إكس": "انتشرت تكهنات لا داعي لها في وسائل الإعلام بشأن مفاوضات السلام لإنهاء الصراع الدائر في الشرق الأوسط. في الواقع، تجري مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر رسائل تنقلها باكستان".
وأشار إلى أن إيران "تعكف حاليًا على دراسة المقترح الأمريكي المكوّن من 15 نقطة لإنهاء الصراع الدائر"، على حد قوله.
وأضاف أن تركيا ومصر "تبديان إلى جانب دول أخرى، دعمهما لهذه المبادرة".
وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تحرك أمريكي لإعداد وثيقة شاملة تتضمن 15 بندًا، تهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، عبر وقف مؤقت لإطلاق النار وفتح مسار تفاوضي جديد.
وبحسب وسائل إعلامية، نقلًا عن مصادر مطّلعة، تنص الخطة على هدنة تمتد لشهر كامل، يتم خلالها إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار، على غرار التفاهمات التي شهدها كل من قطاع غزة ولبنان، في فترات سابقة.
وأوضحت المصادر أن "صياغة هذه المبادرة يقودها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد وفرض تسوية سياسية".
