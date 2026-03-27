إعلام: إصابة 10 عسكريين أمريكيين في هجوم إيراني على قاعدة الأمير سلطان بالسعودية

تغطية لليوم الـ28 للحرب على إيران.. ترامب يحدد مهلة جديدة وطهران تؤكد "حق" إغلاق هرمز.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤولون أمريكيون وعرب، الجمعة، بإصابة عشرة عسكريين أمريكيين في هجوم إيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، بينهم اثنان في حالة خطيرة. 27.03.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن المسؤولين أن العسكريين المصابين كانوا داخل مبنى في القاعدة تعرض للقصف خلال الهجوم، الذي ألحق أضرارًا بعدة طائرات أمريكية مخصصة للتزويد بالوقود.وأشار مسؤولان إلى أن القاعدة تعرضت لضربة صاروخية واحدة على الأقل، إضافة إلى هجمات بعدة طائرات مسيّرة.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
أفاد مسؤولون أمريكيون وعرب، الجمعة، بإصابة عشرة عسكريين أمريكيين في هجوم إيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، بينهم اثنان في حالة خطيرة.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن المسؤولين أن العسكريين المصابين كانوا داخل مبنى في القاعدة تعرض للقصف خلال الهجوم، الذي ألحق أضرارًا بعدة طائرات أمريكية مخصصة للتزويد بالوقود.
وأشار مسؤولان إلى أن القاعدة تعرضت لضربة صاروخية واحدة على الأقل، إضافة إلى هجمات بعدة طائرات مسيّرة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
