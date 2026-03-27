https://sarabic.ae/20260327/إعلام-إصابة-10-عسكريين-أمريكيين-في-هجوم-إيراني-على-قاعدة-الأمير-سلطان-بالسعودية-1112021252.html
إعلام: إصابة 10 عسكريين أمريكيين في هجوم إيراني على قاعدة الأمير سلطان بالسعودية
أفاد مسؤولون أمريكيون وعرب، الجمعة، بإصابة عشرة عسكريين أمريكيين في هجوم إيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، بينهم اثنان في حالة خطيرة. 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T22:48+0000
السعودية
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_bfd87f61064646410a1c76c7079eab70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111687215_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_e0e7096994c340058c45a2a11caa622d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أفاد مسؤولون أمريكيون وعرب، الجمعة، بإصابة عشرة عسكريين أمريكيين في هجوم إيراني استهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، بينهم اثنان في حالة خطيرة.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن المسؤولين أن العسكريين المصابين كانوا داخل مبنى في القاعدة تعرض للقصف خلال الهجوم، الذي ألحق أضرارًا بعدة طائرات أمريكية مخصصة للتزويد بالوقود.
وأشار مسؤولان إلى أن القاعدة تعرضت لضربة صاروخية واحدة على الأقل، إضافة إلى هجمات بعدة طائرات مسيّرة.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية
في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.