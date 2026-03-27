إعلام: واشنطن تستنفد مخزوناتها الصاروخية في الشرق الأوسط
أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر من الضربات على إيران، اقتربت من استنفاد مخزوناتها الصاروخية في الشرق الأوسط. 27.03.2026, سبوتنيك عربي
ووفقًا للوسائل الإعلامية: "أطلق الجيش الأمريكي أكثر من 850 صاروخا من طراز "توماهوك" موجهًا بدقة عالية خلال الأسابيع الأربعة للحرب مع إيران، مستهلكا الذخائر الموجهة بدقة، بمعدل أثار مخاوف بعض مسؤولي البنتاغون، ودفع إلى مناقشات داخلية حول كيفية زيادة المخزون المتاح".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات، صباح الـ28 من فبراير/ شباط 2026، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منها في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
