ترامب: الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي يمثل "حالة طوارئ غير مسبوقة"
ترامب: الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي يمثل "حالة طوارئ غير مسبوقة"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن إغلاق وزارة الأمن الداخلي يُمثل حالة طوارئ، ووجّه مديرها، ماركواين مولين، بصرف رواتب موظفي إدارة أمن النقل. 27.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-27T19:24+0000
2026-03-27T19:24+0000
2026-03-27T19:24+0000
وقال ترامب في مذكرة: "لقد وصل نظام النقل الجوي الأمريكي إلى نقطة الانهيار، هذه حالة طوارئ غير مسبوقة... أُوجّه بموجب هذا وزير الأمن الداخلي، بالتنسيق مع مدير مكتب الإدارة والميزانية، راسل فوغت، إلى استخدام الأموال ذات الصلة المنطقية والضرورية بعمليات إدارة أمن النقل، لتوفير التعويضات والمزايا التي كان سيحصل عليها موظفو الإدارة لولا إغلاق وزارة الأمن الداخلي بقيادة الديمقراطيين، بما يتوافق مع القانون المعمول به".وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الجاري، صرّحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن المطارات الأمريكية تشهد فوضى عارمة نتيجة الإغلاق الجزئي، إذ تم الإبلاغ عن طوابير أمنية تمتد لساعات وتأخيرات كبيرة في الرحلات الجوية.ويستمر الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي منذ أكثر من شهر، وقد أعلن البيت الأبيض أن هذا الإغلاق كلّف الاقتصاد الأمريكي 2.5 مليار دولار.وفي خضم هذه الاضطرابات في المطارات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينشر عناصر من إدارة الهجرة والجمارك في المطارات اعتبارا من 23 مارس الجاري لضمان الأمن.
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ترامب: الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي يمثل "حالة طوارئ غير مسبوقة"
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن إغلاق وزارة الأمن الداخلي يُمثل حالة طوارئ، ووجّه مديرها، ماركواين مولين، بصرف رواتب موظفي إدارة أمن النقل.
وقال ترامب في مذكرة: "لقد وصل نظام النقل الجوي الأمريكي إلى نقطة الانهيار، هذه حالة طوارئ غير مسبوقة... أُوجّه بموجب هذا وزير الأمن الداخلي، بالتنسيق مع مدير مكتب الإدارة والميزانية، راسل فوغت، إلى استخدام الأموال ذات الصلة المنطقية والضرورية بعمليات إدارة أمن النقل، لتوفير التعويضات والمزايا التي كان سيحصل عليها موظفو الإدارة لولا إغلاق وزارة الأمن الداخلي بقيادة الديمقراطيين، بما يتوافق مع القانون المعمول به".
وفي وقت سابق من شهر مارس/ آذار الجاري، صرّحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بأن المطارات الأمريكية تشهد فوضى عارمة نتيجة الإغلاق الجزئي، إذ تم الإبلاغ عن طوابير أمنية تمتد لساعات وتأخيرات كبيرة في الرحلات الجوية.
ويستمر الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي منذ أكثر من شهر، وقد أعلن البيت الأبيض أن هذا الإغلاق كلّف الاقتصاد الأمريكي 2.5 مليار دولار.
وفي خضم هذه الاضطرابات في المطارات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينشر عناصر من إدارة الهجرة والجمارك في المطارات اعتبارا من 23 مارس الجاري لضمان الأمن.