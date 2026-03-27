نائب لبناني: لا يوجد أي اقتراح جدي حتى اللحظة لوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

علق النائب في البرلمان اللبناني عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب أمين شري، على موقف الوزير فادي مكي وحضوره جلسة مجلس الوزراء، قائلا "هناك اجتهاد للوزير مكي...

2026-03-27T17:08+0000

وأضاف شري، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك": "مكي يعتبر أن الأولوية هي لكيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان من خلال تحرير الأرض والنزوح واسترجاع للنازحين"، مؤكدا أن "رفضه قرار وزير الخارجية فيما يتعلق بالسفير الإيراني نقطة إيجابية".وشدد شري على أن "ايران كانت دائما الى جانب الشعب اللبناني على مدى 40 عاما، وكانت العنصر الأساسي لتحرير الأرض وعرضت أكثر من مرة على الحكومة اللبنانية مساعدات، إن كان في الطاقة أو في موضوع التسلح للجيش اللبناني، وبالتالي ليس هكذا يتم التعامل مع إيران".وعن احتمال مغادرة السفير الإيراني يوم الأحد المقبل، قال شري "أوراق الاعتماد يعبر عنها الشعب اللبناني، ونحن أبلغنا السفير شيباني أن 19مارس/ آذار، ليس موجودا في رزنامة "حركة أمل" ولا "حزب الله"، ما يعني أنه لن يغادر".وتطرق شري إلى الحرب في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن "هدف إسرائيل إقامة منطقة عازلة من حدود فلسطين"، قائلا إن هذا "الاستبسال في القتال مع 70 ألف جندي إسرائيلي، يملك الجو من خلال الطيران الحربي أو المسيرات والمدرعات والدبابات، هو إنجاز كبير على مستوى الإمكانيات الموجودة لدى مقاتلي "حزب الله"، كاشفا أن "هذا التوقيت أتى انتهازا للفرصة وما حصل في المنطقة بعد شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران"، مضيفا أن "رؤية المستقبل يحددها الميدان".ورأى شري أن "مبادرة رئيس الجمهورية أتت في وقت غير مناسب بمعزل عن نظرة الحزب للتفاوض المباشر، لذلك المطلوب أن يكون التوقيت في الوقت المناسب بوجود عناصر قوة في يد الدولة لإحراز بعض الشروط التي حددناها"، قائلا: "يجب أن نكسر ما كانت تفعله إسرائيل بعد 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024".

https://sarabic.ae/20260327/لبنان-يعلن-رفضه-إقامة-منطقة-عازلة-جنوبا-ويتجه-لرفع-شكوى-ضد-إسرائيل-في-مجلس-الأمن-1111982396.html

https://sarabic.ae/20260326/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-وإصابة-ضابطين-وجنديين-بمعارك-في-جنوب-لبنان-1111971140.html

