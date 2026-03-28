https://sarabic.ae/20260328/إسرائيل-تقصف-منشآت-نووية-وصناعية-في-إيران-وأنصار-الله-تدخل-الحرب-1112038256.html
إسرائيل تقصف منشآت نووية وصناعية في إيران.. و"أنصار الله" تدخل الحرب
إسرائيل تقصف منشآت نووية وصناعية في إيران.. و"أنصار الله" تدخل الحرب
سبوتنيك عربي
استهدفت ضربات أمريكية إسرائيلية سلسلة منشآت صناعية وحساسة في إيران، من بينها مصانع للفولاذ والإسمنت ومنشآت مرتبطة بالبرنامج النووي. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T13:19+0000
2026-03-28T13:19+0000
2026-03-28T13:19+0000
راديو
عالم سبوتنيك
إيران
إسرائيل
أنصار الله
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112038078_38:0:1282:700_1920x0_80_0_0_ba591bdc8b684da26f899d739c64f1f3.png
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران.. و"أنصار الله" تدخل الحرب
سبوتنيك عربي
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران.. و"أنصار الله" تدخل الحرب
وفي رده على الهجمات، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 6 مصانع للصلب في إسرائيل بالإضافة إلى 5 دول بالمنطقة، تم إدراجها على قائمة أهداف "الضربة الانتقامية" المحتملة لإيران.وأعرب مزاحم في تصريحات لـ"سبوتنيك" عن خشيته من أن تكون هذه المهلة التي منحها ترامب "مجرد غطاء للتحضير لعملية نوعية تستخدم فيها أسلحة غير تقليدية، أو القيام بغزو لبعض السواحل والجزر الإيرانية"."أنصار الله" تعلن دخول الحرب إلى جانب إيران بإطلاق رشقة صاروخية على إسرائيلأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، شن أول هجوم صاروخي على إسرائيل، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، في بيان مصور إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة في إسرائيل".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الخطوة تحمل في طياتها رسائل سياسية وعسكرية متعددة، رغم محدودية تأثيرها على مسار الصراع الإقليمي"، بحسب قوله.واشنطن تؤكد التزامها بالتوصل لتسوية بشأن أوكرانيا في أسرع وقت ممكن وتدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسطأكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن 3 مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تدرس إمكانية تحويل أسلحة كانت مخصصة في الأصل لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إعلان أمريكا تحويل مساعداتها العسكرية من كييف إلى تل أبيب يعكس تراجع أولوية أوكرانيا وفشل واشنطن في إدارة جبهتين في وقت واحد".ميلادينوف يؤكد سعيه لتشكيل سلطة في غزة مقبولة من الفلسطينيينقال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، إن الجهود الدولية تمضي بوتيرة متسارعة لتأسيس سلطة انتقالية في قطاع غزة تحظى بقبول فلسطيني.وحذر في الوقت ذاته من أن أي تأخير قد يفاقم تعقيدات المشهد ويطيل أمد المأساة الإنسانية.وأوضح موسى في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن رفض الفصائل، يعود إلى اعتبارات أيديولوجية ترتبط برؤية تلك التنظيمات للسلاح باعتباره تجسيدا لفكرة "المقاومة"، رغم أن مفهوم المقاومة – بحسب تعبيره – أوسع بكثير من مجرد امتلاك السلاح التقليدي، بحسب قوله.إيران تخطط لنظام جديد لعبور السفن مضيق هرمز بعد الحربأفادت وسائل إعلام بريطانية، أن إيران تخطط لنظام جديد لمرور السفن عبر مضيق هرمز سوف يستمر بعد انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن إيران "سوف تمارس حقها في السيادة على مضيق هرمز"، عبر نظام جديد لضمان المرور الآمن للسفن.وأكد النحاس في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إغلاق المضيق يهدد احتياطيات الطاقة الصينية، مما قد يعرقل نموها الصناعي، ويعكس صراعا اقتصاديا أوسع يستهدف إعاقة اقتصاد الصين، مع ارتفاع أسعار النفط رغم عدم نقص في المعروض".
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112038078_194:0:1127:700_1920x0_80_0_0_3369d364e57aa875897b7d8904a2f8bd.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
عالم سبوتنيك, إيران, إسرائيل, أنصار الله, روسيا, аудио
عالم سبوتنيك, إيران, إسرائيل, أنصار الله, روسيا, аудио
إسرائيل تقصف منشآت نووية وصناعية في إيران.. و"أنصار الله" تدخل الحرب
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
استهدفت ضربات أمريكية إسرائيلية سلسلة منشآت صناعية وحساسة في إيران، من بينها مصانع للفولاذ والإسمنت ومنشآت مرتبطة بالبرنامج النووي.
وفي رده على الهجمات، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 6 مصانع للصلب في إسرائيل بالإضافة إلى 5 دول بالمنطقة، تم إدراجها على قائمة أهداف "الضربة الانتقامية" المحتملة لإيران.
في هذا السياق، قال رئيس مركز الدارسات الأسيوية، د. هيثم مزاحم، إن هدف إسرائيل من ضرب منشآت الطاقة في إيران هو استدعاء رد فعل إيراني قوي يطيح بجهود الوساطة، لأنها تخشى من تسوية سياسية.
وأعرب مزاحم في تصريحات لـ"سبوتنيك" عن خشيته من أن تكون هذه المهلة التي منحها ترامب "مجرد غطاء للتحضير لعملية نوعية تستخدم فيها أسلحة غير تقليدية، أو القيام بغزو لبعض السواحل والجزر الإيرانية".
"أنصار الله" تعلن دخول الحرب إلى جانب إيران بإطلاق رشقة صاروخية على إسرائيل
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، شن أول هجوم صاروخي على إسرائيل
، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" اليمنية، يحيى سريع، في بيان مصور إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة في إسرائيل".
في هذا الإطار، أكد الكاتب الصحفي اليمني، أنور العنسي، أن "إعلان "أنصار الله" دخول المواجهة عسكريا جاء متأخرا نسبيا".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه الخطوة تحمل في طياتها رسائل سياسية وعسكرية متعددة، رغم محدودية تأثيرها على مسار الصراع الإقليمي"، بحسب قوله.
واشنطن تؤكد التزامها بالتوصل لتسوية بشأن أوكرانيا في أسرع وقت ممكن وتدرس تحويل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط
أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في أسرع وقت ممكن.
إلى ذلك، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن 3 مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تدرس إمكانية تحويل أسلحة كانت مخصصة في الأصل لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط.
في هذا الصدد، قال رئيس نادي أصدقاء روسيا والقرم د. نضال رباح، إن "واشنطن تتعامل مع الملفات الدولية بمنطق إدارة الأزمات وليس حلها"، معتبرا أنها "تحاول إعادة توزيع أولوياتها بسبب الضغوط في الشرق الأوسط".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "إعلان أمريكا تحويل مساعداتها العسكرية من كييف إلى تل أبيب يعكس تراجع أولوية أوكرانيا وفشل واشنطن في إدارة جبهتين في وقت واحد".
ميلادينوف يؤكد سعيه لتشكيل سلطة في غزة مقبولة من الفلسطينيين
قال الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، إن الجهود الدولية تمضي بوتيرة متسارعة لتأسيس سلطة انتقالية في قطاع غزة تحظى بقبول فلسطيني.
وحذر في الوقت ذاته من أن أي تأخير قد يفاقم تعقيدات المشهد ويطيل أمد المأساة الإنسانية.
في هذا الصدد، قال الباحث الفلسطيني في العلوم السياسية والقانون الدولي، الدكتور رائد موسى، إن "ردود الفعل الصادرة عن عدد من الفصائل الفلسطينية تجاه خطة نزع السلاح المتدرجة أظهرت رفضا واضحا للفكرة".
وأوضح موسى في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن رفض الفصائل، يعود إلى اعتبارات أيديولوجية ترتبط برؤية تلك التنظيمات للسلاح باعتباره تجسيدا لفكرة "المقاومة"، رغم أن مفهوم المقاومة – بحسب تعبيره – أوسع بكثير من مجرد امتلاك السلاح التقليدي، بحسب قوله.
إيران تخطط لنظام جديد لعبور السفن مضيق هرمز بعد الحرب
أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن إيران تخطط لنظام جديد لمرور السفن عبر مضيق هرمز سوف يستمر بعد انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن إيران "سوف تمارس حقها في السيادة على مضيق هرمز"، عبر نظام جديد لضمان المرور الآمن للسفن.
في هذا السياق، قال أستاذ الاستثمار والتمويل، د. وائل النحاس، إن "مضيق هرمز لم يُغلق رسميا، لكن مخاوف شركات التأمين من المخاطر أدت إلى ارتفاع التكاليف".
وأكد النحاس في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إغلاق المضيق يهدد احتياطيات الطاقة الصينية، مما قد يعرقل نموها الصناعي، ويعكس صراعا اقتصاديا أوسع يستهدف إعاقة اقتصاد الصين، مع ارتفاع أسعار النفط رغم عدم نقص في المعروض".