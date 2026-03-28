إعلام: ترامب يرفض طلبا إيرانيا بوقف كامل لإطلاق النار

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفض طلبا إيرانيا بوقف إطلاق نار كامل، حتى قبل أن ترد طهران رسميا على المقترح... 28.03.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مصدر دبلوماسي قالت إنه "مشارك في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران"، أن إيران طلبت مهلة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام لصياغة موقف موحد داخل قياداتها، تزامنا مع مطالبتها بوقف القتال.وأوضحت الصحيفة أن "الرفض الأمريكي يستند إلى موقف واضح مفاده أن القتال لا ينبغي أن يتوقف دون التزام إيراني مسبق بشروط أساسية".وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر الدبلوماسي أن "إسرائيل تعمل بتنسيق وثيق مع واشنطن لمنع وقف إطلاق نار مبكر لا يتضمن هذه الالتزامات، ويتمثل ذلك في تفكيك مكونات رئيسية من البرنامج النووي، وتسليم المواد المخصبة إلى جهات رقابية دولية، وفرض قيود مشددة على منظومة الصواريخ".وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الباكستاني، أن رد طهران الدفاعي على الدول التي تنطلق منها أعمال عدائية ضد طهران "أمر طبيعي"، محذرا من النوايا الإسرائيلية لتصعيد الحرب.وقال بزشكيان، في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية: "نحذر دول المنطقة من ضرورة ضمان عدم استخدام أراضيها من قبل المعتدين لمهاجمة دول إسلامية أخرى.. ونأسف لاستخدام المعتدين أراضي بعض الدول الإسلامية في هجماتهم على إيران ورد طهران الدفاعي على مصدر هذه الهجمات أمر طبيعي".من جهته أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن "تضامن شعب وحكومة باكستان الكامل مع إيران"، مشيرا إلى "انعدام الثقة التام بين إيران وأمريكا نتيجة لنهج الأخيرة".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

