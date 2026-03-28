إعلام: ترامب يرفض طلبا إيرانيا بوقف كامل لإطلاق النار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: ترامب يرفض طلبا إيرانيا بوقف كامل لإطلاق النار
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفض طلبا إيرانيا بوقف إطلاق نار كامل، حتى قبل أن ترد طهران رسميا على المقترح... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مصدر دبلوماسي قالت إنه "مشارك في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران"، أن إيران طلبت مهلة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام لصياغة موقف موحد داخل قياداتها، تزامنا مع مطالبتها بوقف القتال.وأوضحت الصحيفة أن "الرفض الأمريكي يستند إلى موقف واضح مفاده أن القتال لا ينبغي أن يتوقف دون التزام إيراني مسبق بشروط أساسية".وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر الدبلوماسي أن "إسرائيل تعمل بتنسيق وثيق مع واشنطن لمنع وقف إطلاق نار مبكر لا يتضمن هذه الالتزامات، ويتمثل ذلك في تفكيك مكونات رئيسية من البرنامج النووي، وتسليم المواد المخصبة إلى جهات رقابية دولية، وفرض قيود مشددة على منظومة الصواريخ".وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الباكستاني، أن رد طهران الدفاعي على الدول التي تنطلق منها أعمال عدائية ضد طهران "أمر طبيعي"، محذرا من النوايا الإسرائيلية لتصعيد الحرب.وقال بزشكيان، في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية: "نحذر دول المنطقة من ضرورة ضمان عدم استخدام أراضيها من قبل المعتدين لمهاجمة دول إسلامية أخرى.. ونأسف لاستخدام المعتدين أراضي بعض الدول الإسلامية في هجماتهم على إيران ورد طهران الدفاعي على مصدر هذه الهجمات أمر طبيعي".من جهته أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن "تضامن شعب وحكومة باكستان الكامل مع إيران"، مشيرا إلى "انعدام الثقة التام بين إيران وأمريكا نتيجة لنهج الأخيرة".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
https://sarabic.ae/20260327/باحث-ترامب-يتراجع-خطوة-لتفادي-الانزلاق-إلى-مواجهة-أوسع-مع-إيران-1112005015.html
https://sarabic.ae/20260328/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-مقر-منظمة-الصناعات-البحرية-الإيرانية-1112050677.html
20:29 GMT 28.03.2026
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفض طلبا إيرانيا بوقف إطلاق نار كامل، حتى قبل أن ترد طهران رسميا على المقترح الأمريكي.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن مصدر دبلوماسي قالت إنه "مشارك في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران"، أن إيران طلبت مهلة تتراوح بين خمسة وسبعة أيام لصياغة موقف موحد داخل قياداتها، تزامنا مع مطالبتها بوقف القتال.
وأوضحت الصحيفة أن "الرفض الأمريكي يستند إلى موقف واضح مفاده أن القتال لا ينبغي أن يتوقف دون التزام إيراني مسبق بشروط أساسية".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2026
باحث: ترامب يتراجع خطوة لتفادي الانزلاق إلى مواجهة أوسع مع إيران
أمس, 15:47 GMT
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصدر الدبلوماسي أن "إسرائيل تعمل بتنسيق وثيق مع واشنطن لمنع وقف إطلاق نار مبكر لا يتضمن هذه الالتزامات، ويتمثل ذلك في تفكيك مكونات رئيسية من البرنامج النووي، وتسليم المواد المخصبة إلى جهات رقابية دولية، وفرض قيود مشددة على منظومة الصواريخ".
وفي سياق متصل، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الباكستاني، أن رد طهران الدفاعي على الدول التي تنطلق منها أعمال عدائية ضد طهران "أمر طبيعي"، محذرا من النوايا الإسرائيلية لتصعيد الحرب.
وقال بزشكيان، في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية: "نحذر دول المنطقة من ضرورة ضمان عدم استخدام أراضيها من قبل المعتدين لمهاجمة دول إسلامية أخرى.. ونأسف لاستخدام المعتدين أراضي بعض الدول الإسلامية في هجماتهم على إيران ورد طهران الدفاعي على مصدر هذه الهجمات أمر طبيعي".
وأضاف أن "هناك نوايا إسرائيلية خبيثة لتصعيد الحرب.. وعلى الرغم من مزاعم ووعود المسؤولين الأمريكيين بعدم استهداف البنية التحتية الاقتصادية والطاقة، نشهد استهدافا لهذه المراكز".
من جهته أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن "تضامن شعب وحكومة باكستان الكامل مع إيران"، مشيرا إلى "انعدام الثقة التام بين إيران وأمريكا نتيجة لنهج الأخيرة".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقر منظمة الصناعات البحرية الإيرانية
18:18 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
