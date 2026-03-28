الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقر منظمة الصناعات البحرية الإيرانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته الجوية شنت هجوما على مقر منظمة الصناعات البحرية الإيرانية الليلة الماضية. 28.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-28T18:18+0000

ونشر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بيانا له، أوضح من خلاله أن "القوات الجوية الإسرائيلية نفذت غارة جوية واسعة النطاق ليلًا استهدفت بنية النظام الإيراني التحتية في طهران، حيث استهدفت مقر منظمة الصناعات البحرية".وأضاف البيان الإسرائيلي أن "المقر مسؤول عن البحث والتطوير وإنتاج مجموعة متنوعة من الأسلحة البحرية، بما في ذلك السفن السطحية والغواصات، والمركبات المأهولة وغير المأهولة، فضلًا عن المحركات والأسلحة".وأشار إلى أنه "في الوقت ذاته، هاجم الجيش الإسرائيلي العديد من المواقع التي كانت تُستخدم لإنتاج وتطوير مجموعة متنوعة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، وذلك للحفاظ على التفوق الجوي للقوات الجوية في سماء إيران".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

