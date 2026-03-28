https://sarabic.ae/20260328/واشنطن-تعلن-تشكيل-لجنة-تنسيق-مشتركة-عليا-مع-العراق-لوقف-الهجمات-على-قواتها-1112034791.html
واشنطن تعلن تشكيل "لجنة تنسيق مشتركة عليا" مع العراق لوقف الهجمات على قواتها
أعلنت الولايات المتحدة أنها والعراق سيعززان التعاون بينهما "من أجل منع الهجمات وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على المنشآت الأمريكية". 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T11:11+0000
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112034486_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_aa891bbfcfda4e45d18ee396053fd50b.jpg
وأصدرت السفارة الأمريكية والسلطات العراقية، بيانين في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أعلنتا فيهما عن تشكيل "لجنة تنسيق مشتركة عليا" للإشراف على الجهود المبذولة للتصدي للهجمات في العراق.وقالت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "قرر الجانبان العراقي والأمريكي تكثيف التعاون لمنع الهجمات الإرهابية وضمان عدم استخدام الأراضي العراقية كنقطة انطلاق لأي عدوان ضد الشعب العراقي وقوات الأمن العراقية والمنشآت والأصول الإستراتيجية العراقية، وكذلك ضد الأفراد الأمريكيين والبعثات الدبلوماسية والتحالف الدولي".ووفقا لعدد من الخبراء العراقيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، انجر العراق بشكل متزايد إلى صراع كان يسعى جاهدا لتجنبه.وبحسب وسائل إعلام محلية، نفذت جماعات مسلحة عراقية موالية لإيران هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على أهداف أمريكية متعددة، بما في ذلك السفارة في بغداد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112034486_0:0:2000:1501_1920x0_80_0_0_b96fe88b19be82a7c6dccc361a05a78d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
