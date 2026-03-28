عربي
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
من الملعب
مدار الليل والنهار
خطوط التماس
طرائف سبوتنيك
مساحة حرة
مرايا العلوم
ملفات ساخنة
عرب بوينت بودكاست
عالم سبوتنيك
شؤون عسكرية
مساحة حرة
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
مساحة حرة
من الملعب
المقهى الثقافي
عرب بوينت بودكاست
خطوط التماس
عرب بوينت بودكاست
الإنسان والثقافة
عرب بوينت بودكاست
مساحة حرة
عرب بوينت بودكاست
مرايا العلوم
ع الموجة مع ايلي
شؤون عسكرية
عرب بوينت بودكاست
مرايا العلوم
صدى الحياة
لبنان والعالم
أمساليوم
العراق يعلن سقوط طائرة مسيرة داخل أحد أكبر حقوله النفطية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، عن سقوط طائرة مسيرة داخل حقل "مجنون" النفطي بمحافظة البصرة جنوبي البلاد. 28.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "الحادث وقع عند الساعة 08:30 صباحا، ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث باللواء التاسع لشرطة الطاقة"، مشيرة إلى أن "القوة الموجودة في الموقع أبلغت قيادة عمليات البصرة ومركز شرطة النشوة فورا".وأكدت أن "المسيرة لم تنفجر أو تسبب أي أضرار مادية أو إصابات بشرية".وأضافت الوزارة أن "مفارز الهندسة وقسم مكافحة المتفجرات تم توجيهها للتعامل مع الطائرة ورفعها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة"، مؤكدة استمرار الجهات المختصة في متابعة الموقف واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المواقع الحيوية وسلامة العاملين فيها، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتأتي الحادثة، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، بعد تحذيرات السفارة الأمريكية في بغداد من احتمالية استهداف منشآت الطاقة العراقية من قبل إيران أو فصائل مسلحة موالية لها.يشار إلى أن حقل "مجنون" من أكبر الحقول النفطية في العراق، إذ يشكّل النفط العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويسهم بنحو 90% من إيرادات الدولة من الصادرات.
09:36 GMT 28.03.2026
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، عن سقوط طائرة مسيرة داخل حقل "مجنون" النفطي بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "الحادث وقع عند الساعة 08:30 صباحا، ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث باللواء التاسع لشرطة الطاقة"، مشيرة إلى أن "القوة الموجودة في الموقع أبلغت قيادة عمليات البصرة ومركز شرطة النشوة فورا".
وأكدت أن "المسيرة لم تنفجر أو تسبب أي أضرار مادية أو إصابات بشرية".
وأضافت الوزارة أن "مفارز الهندسة وقسم مكافحة المتفجرات تم توجيهها للتعامل مع الطائرة ورفعها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة"، مؤكدة استمرار الجهات المختصة في متابعة الموقف واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المواقع الحيوية وسلامة العاملين فيها، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وزير الخارجية العراقي: بلادنا باتت جزءا من جغرافية الحرب الحالية
أمس, 07:38 GMT
وتأتي الحادثة، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، بعد تحذيرات السفارة الأمريكية في بغداد من احتمالية استهداف منشآت الطاقة العراقية من قبل إيران أو فصائل مسلحة موالية لها.
بيان عربي سداسي يدعو العراق لوقف هجمات "الميليشيات" عبر أراضيه
25 مارس, 18:06 GMT
يشار إلى أن حقل "مجنون" من أكبر الحقول النفطية في العراق، إذ يشكّل النفط العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويسهم بنحو 90% من إيرادات الدولة من الصادرات.
