العراق يعلن سقوط طائرة مسيرة داخل أحد أكبر حقوله النفطية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، عن سقوط طائرة مسيرة داخل حقل "مجنون" النفطي بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "الحادث وقع عند الساعة 08:30 صباحا، ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث باللواء التاسع لشرطة الطاقة"، مشيرة إلى أن "القوة الموجودة في الموقع أبلغت قيادة عمليات البصرة ومركز شرطة النشوة فورا".وأكدت أن "المسيرة لم تنفجر أو تسبب أي أضرار مادية أو إصابات بشرية".وأضافت الوزارة أن "مفارز الهندسة وقسم مكافحة المتفجرات تم توجيهها للتعامل مع الطائرة ورفعها وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة"، مؤكدة استمرار الجهات المختصة في متابعة الموقف واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المواقع الحيوية وسلامة العاملين فيها، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتأتي الحادثة، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، بعد تحذيرات السفارة الأمريكية في بغداد من احتمالية استهداف منشآت الطاقة العراقية من قبل إيران أو فصائل مسلحة موالية لها.يشار إلى أن حقل "مجنون" من أكبر الحقول النفطية في العراق، إذ يشكّل النفط العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويسهم بنحو 90% من إيرادات الدولة من الصادرات.
