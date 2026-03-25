بيان عربي سداسي يدعو العراق لوقف هجمات "الميليشيات" عبر أراضيه

سبوتنيك عربي

جددت الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والأردن إدانتها لهجمات إيران و"فصائل موالية لها" في العراق على عدد من دول المنطقة، ودعوا الحكومة العراقية إلى... 25.03.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان مشترك للدول الخليجية والأردن: "تجدد كل من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة، وعلى وجه الخصوص الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة موالية لإيران من جمهورية العراق على عدد من دول المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية".وأضاف البيان: "إذ تثمن الدول المنضمة لهذا البيان علاقتها الأخوية مع جمهورية العراق، فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكل فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".العراق على صفيح ساخن.. استهداف "الحشد الشعبي" يهدد الأمن ويزيد التحديات الإقليميةالأمين العام لـ"حزب الله": نحن في معركة دفاعية عن لبنان ومواطنيه ولا حرب للآخرين على أرضناإسرائيل تسقط أكثر من 15 ألف قذيفة على إيران منذ بداية الصراع

https://sarabic.ae/20260325/السوداني-يوجه-بتسليم-القائم-بأعمال-السفارة-الأمريكية-مذكرة-احتجاج-بعد-قصف-مستوصف-الحبانية-1111909430.html

