بيان عربي سداسي يدعو العراق لوقف هجمات "الميليشيات" عبر أراضيه
جددت الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والأردن إدانتها لهجمات إيران و"فصائل موالية لها" في العراق على عدد من دول المنطقة، ودعوا الحكومة العراقية إلى... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T18:06+0000
جددت الكويت والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والأردن إدانتها لهجمات إيران و"فصائل موالية لها" في العراق على عدد من دول المنطقة، ودعوا الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هجمات الفصائل انطلاقا من أراضي العراق ضد دول الجوار.
وجاء في بيان مشترك للدول الخليجية والأردن: "تجدد كل من دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة، وعلى وجه الخصوص الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة موالية لإيران من جمهورية العراق على عدد من دول المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية".
وأضاف البيان: "إذ تثمن الدول المنضمة لهذا البيان علاقتها الأخوية مع جمهورية العراق، فإنها تدعو الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكل فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".