العراق على صفيح ساخن.. استهداف "الحشد الشعبي" يهدد الأمن ويزيد التحديات الإقليمية

سبوتنيك عربي

تشهد الساحة العراقية تصاعدا خطيرا في وتيرة الاستهدافات لمقار "الحشد الشعبي"، ما يثير مخاوف واسعة لدى الشارع والسياسة الداخلية على حد سواء.

هذه الاستهدافات، وفقا للمراقبين، التي نفذت من قبل جهات خارجية يعتقد أنها أمريكية، في عدة محافظات مثل بغداد والموصل والأنبار والبابل، تضع الحكومة العراقية أمام تحديات جسيمة تتعلق بالحفاظ على الأمن الوطني وسيادة الدولة، وضمان حماية منتسبي القوات المسلحة والهيئات التابعة لها.الحكومة العراقية أمام اختبار صعباعتبر المحلل السياسي، جليل اللامي، أن الضربات التي استهدفت مقرات هيئة الحشد الشعبي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل تشكل "انتحارا للأمن والسيادة العراقية"، محذرا من أنها قد تؤدي إلى توتر الشارع والسياسة الداخلية بشكل كبير.وأضاف اللامي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذا "التصعيد يضع الحكومة العراقية أمام اختبار حقيقي يتطلب خلق توازنات دقيقة بين الداخل العراقي والتحديات الإقليمية، خصوصا في ظل الوضع المتأزم الذي تشهده المنطقة. وأكد أن الحكومة مطالبة بضمان أمن القوات المسلحة العراقية وخصوصا منتسبي الحشد الشعبي، باعتبارهم جزءاً من المؤسسة العسكرية الرسمية، والعمل على حماية حياتهم ومقراتهم من أي تهديدات خارجية أو داخلية، مع مراقبة التفاعلات السياسية والاجتماعية الناجمة عن هذه الاستهدافات".رفض شعبي وسياسي للاستهدافات المتكررةفي المقابل، وصف الخبير السياسي أمير الخفاجي، استهداف مقرات "الحشد الشعبي" في بغداد ومحافظات الأنبار والموصل وبابل بأنه "أمر مرفوض وغير مقبول لدى الشارع العراقي"، محذرا من خطورة التكرار المستمر لهذه العمليات على الاستقرار الداخلي للبلاد.وفي حديث لـ "سبوتنيك"، قال الخفاجي، إن "الضربات شملت لواء 50 في حي الملايين بالموصل، ولواء 47 في بابل، بالإضافة إلى مقرات قيادات في مناطق مختلفة ببغداد مثل العرص والجادرية"، موضحا أن "هذا النمط من الاستهدافات يمثل تهديدا مباشرا لقوة الحشد الشعبي ويضع الحكومة أمام مسؤولية عاجلة لحماية مقرات القوات الأمنية ومنتسبيها".وأعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، فجر الثلاثاء 24 مارس/آذار 2026، مقتل قائد عمليات الأنبار في الهيئة إثر قصف استهدف مقر قيادة العمليات في المحافظة قرب منطقة الحبّانية.وفي سياق متصل، تعرّضت مواقع تابعة لفصائل مسلّحة في ناحية جرف الصخر، ليلة الاثنين – الثلاثاء (24 مارس 2026)، إلى قصف جوي نفذته طائرات لم تُحدّد هويتها.وفي بيان لاحق، ذكرت هيئة "الحشد الشعبي" أنه في تمام الساعة 12:20 بعد منتصف الليل، تعرّضت قيادة عمليات الجزيرة التابعة للهيئة في منطقة جرف النصر/السعيدات إلى ضربة جوية، ووصفتها بأنها "عدوان صهيوأمريكي".وكانت الهيئة قد أعلنت، مساء الأحد الماضي، أن "طبابة قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي في ناحية جرف النصر بمحافظة بابل تعرّضت لأربع غارات جوية"، معتبرةً ذلك "عدوان صهيو أمريكي" استهدف مواقعها، حسب ما جاء في البيان.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

