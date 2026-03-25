تغطية مباشرة لليوم الـ25 من الحرب على إيران... صاروخ انشطاري إيراني يحدث دمارا في تل أبيب... فيديو
السوداني يوجه بتسليم القائم بأعمال السفارة الأمريكية مذكرة احتجاج بعد قصف مستوصف الحبانية
السوداني يوجه بتسليم القائم بأعمال السفارة الأمريكية مذكرة احتجاج بعد قصف مستوصف الحبانية
سبوتنيك عربي
نددت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، بالهجوم الذي استهدف مستوصف الحبانية العسكري التابع لوزارة الدفاع، واصفة إياه بـ"العدوان الغاشم" رغم الجهود التي تبذلها... 25.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-25T11:26+0000
2026-03-25T11:26+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/13/1077234312_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_b759501c95d904482c1c2ee3c36a7a90.jpg
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع": إن الحكومة والقوات المسلحة تمتلكان حق الرد بجميع الوسائل المتاحة، وفق ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن العراق لن يقف صامتاً إزاء دماء ضحاياه.وأضاف أن الهجوم يمثل "جريمة مكتملة الأركان" وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، كما يسيء إلى العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات تعرقل جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.وفي سياق التحرك الرسمي، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة تؤكد تمسك العراق بسيادته.كما أعلن العراق عزمه تقديم شكوى موثقة إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، بهدف تثبيت حقه في مواجهة هذه الانتهاكات والدفاع عن سيادته الوطنية.وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي مقتل 14 من عناصرها بينهم قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي سعد دواي بقصف جوي أمريكي استهدف مقر القيادة في محافظة الأنبار، وفقًا لبيان عن هيئة الحشد الشعبي.وأمس الثلاثاء، أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، قراراً يخول هيئة الحشد الشعبي العمل بمبدأ "حق الرد والدفاع عن النفس" ضد الاعتداءات الجوية التي تستهدف مقارها وتشكيلات قواتنا المسلحة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
السوداني يوجه بتسليم القائم بأعمال السفارة الأمريكية مذكرة احتجاج بعد قصف مستوصف الحبانية

11:26 GMT 25.03.2026
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2026
نددت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، بالهجوم الذي استهدف مستوصف الحبانية العسكري التابع لوزارة الدفاع، واصفة إياه بـ"العدوان الغاشم" رغم الجهود التي تبذلها بغداد لإبعاد البلاد عن الصراع الإقليمي.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع": إن الحكومة والقوات المسلحة تمتلكان حق الرد بجميع الوسائل المتاحة، وفق ميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً أن العراق لن يقف صامتاً إزاء دماء ضحاياه.
وأضاف أن الهجوم يمثل "جريمة مكتملة الأركان" وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، كما يسيء إلى العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، محذرًا من أن مثل هذه الخطوات تعرقل جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وفي سياق التحرك الرسمي، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة تؤكد تمسك العراق بسيادته.
كما أعلن العراق عزمه تقديم شكوى موثقة إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، بهدف تثبيت حقه في مواجهة هذه الانتهاكات والدفاع عن سيادته الوطنية.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي مقتل 14 من عناصرها بينهم قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي سعد دواي بقصف جوي أمريكي استهدف مقر القيادة في محافظة الأنبار، وفقًا لبيان عن هيئة الحشد الشعبي.
وأمس الثلاثاء، أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، قراراً يخول هيئة الحشد الشعبي العمل بمبدأ "حق الرد والدفاع عن النفس" ضد الاعتداءات الجوية التي تستهدف مقارها وتشكيلات قواتنا المسلحة.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
