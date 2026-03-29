الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات لـ"حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته استهدفت خلال الليلة الماضية، مستودعات أسلحة ومنشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في مختلف أنحاء لبنان، ودمرت... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-29T12:02+0000
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "هاجم جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في بيروت وفي مناطق أخرى في لبنان".وتابع البيان: "في إطار هذه الغارات تم استهداف مستودعات وسائل قتالية ومنشآت عسكرية في أنحاء لبنان كانت تستخدم من قبل عناصر "حزب الله" لشن هجمات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".وأضاف أنه "في إطار الغارات، تم رصد وتدمير منصة إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق نحو أراضي دولة إسرائيل في منطقة البقاع (شرقي لبنان)".وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وتقوم طهران بشن ضربات ردّية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته استهدفت خلال الليلة الماضية، مستودعات أسلحة ومنشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في مختلف أنحاء لبنان، ودمرت منصة إطلاق صواريخ في منطقة سهل البقاع شرقي لبنان.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "هاجم جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في بيروت وفي مناطق أخرى في لبنان".
وتابع البيان: "في إطار هذه الغارات تم استهداف مستودعات وسائل قتالية ومنشآت عسكرية في أنحاء لبنان كانت تستخدم من قبل عناصر "حزب الله" لشن هجمات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".
وأضاف أنه "في إطار الغارات، تم رصد وتدمير منصة إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق نحو أراضي دولة إسرائيل في منطقة البقاع (شرقي لبنان)".
وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الجاري، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.
وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وتقوم طهران بشن ضربات ردّية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.