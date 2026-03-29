الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات لـ"حزب الله" اللبناني

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات لـ"حزب الله" اللبناني
سبوتنيك عربي
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "هاجم جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في بيروت وفي مناطق أخرى في لبنان".وتابع البيان: "في إطار هذه الغارات تم استهداف مستودعات وسائل قتالية ومنشآت عسكرية في أنحاء لبنان كانت تستخدم من قبل عناصر "حزب الله" لشن هجمات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".وأضاف أنه "في إطار الغارات، تم رصد وتدمير منصة إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق نحو أراضي دولة إسرائيل في منطقة البقاع (شرقي لبنان)".وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وتقوم طهران بشن ضربات ردّية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.الطيران الإسرائيلي يدمر نقطة إسعاف في جنوب لبنانإسلام آباد تستضيف اجتماعا إقليميا لمناقشة قضايا الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مستودعات لـ"حزب الله" اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته استهدفت خلال الليلة الماضية، مستودعات أسلحة ومنشآت عسكرية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في مختلف أنحاء لبنان، ودمرت منصة إطلاق صواريخ في منطقة سهل البقاع شرقي لبنان.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "هاجم جيش الدفاع خلال ساعات الليلة الماضية بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في بيروت وفي مناطق أخرى في لبنان".
وتابع البيان: "في إطار هذه الغارات تم استهداف مستودعات وسائل قتالية ومنشآت عسكرية في أنحاء لبنان كانت تستخدم من قبل عناصر "حزب الله" لشن هجمات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".
الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2026
تغطية لليوم الـ30 للحرب على إيران... شهر من الدمار المتبادل ومئات الضحايا
04:28 GMT
وأضاف أنه "في إطار الغارات، تم رصد وتدمير منصة إطلاق محملة وجاهزة للإطلاق نحو أراضي دولة إسرائيل في منطقة البقاع (شرقي لبنان)".

وشن "حزب الله" اللبناني، في 1 مارس/ آذار الجاري، وبعد نحو 15 شهرا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعدم التزام تل أبيب باتفاق وقف إطلاق النار، هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، الذي تزامن مع اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، إثر ضربات أمريكية إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وردت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وتقوم طهران بشن ضربات ردّية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
