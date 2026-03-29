الخارجية الروسية تستدعي القائمة بالأعمال البريطانية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأنها استدعت، القائمة بالأعمال المؤقتة لبريطانيا إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، بأنها استدعت، القائمة بالأعمال المؤقتة لبريطانيا إلى مبنى وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "تم استدعاء القائمة بالأعمال المؤقتة لبريطانيا إلى مبنى الوزارة في سمولينكا".
ولم يتم إضافة أي تفاصيل أخرى.
في منتصف مارس/آذار، قدمت وزارة الخارجية الروسية احتجاجاً شديد اللهجة إلى السفير البريطاني على الضربة التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على بريانسك باستخدام صواريخ "ستورم شادو"، التي تنتجها شركة "إم بي دي إيه" الفرنسية البريطانية.
وأشارت الخارجية الروسية حينها إلى أن موسكو تعتبر الحادث استفزازا يهدف إلى تقويض جهود السلام،
وشددت الوزارة أن لندن وباريس ستُحاسبان على أي تصعيد للنزاع في أوكرانيا إذا استمرتا في التواطؤ مع جرائم نظام كييف.