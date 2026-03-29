الصين تستدعي القنصل الأمريكي في هونغ كونغ بشأن قوانين الأمن القومي

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
الصين تستدعي القنصل الأمريكي في هونغ كونغ بشأن قوانين الأمن القومي
الصين تستدعي القنصل الأمريكي في هونغ كونغ بشأن قوانين الأمن القومي
سبوتنيك عربي
استدعت السلطات الصينية القنصل العام الأمريكي في هونغ كونغ، جولي إيديه، بعد أن أصدرت القنصلية تحذيرا حول قوانين جديدة تمنح الشرطة صلاحية طلب كلمات مرور الهواتف... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ أن المفوض، تسوي جيانتشون،التقى بالقنصل يوم الجمعة الماضي، مطالبا أمريكا بوقف أي تدخل في شؤون هونغ كونغ وبكين الداخلية.ويشير التحذير الصادر عن القنصلية في 26 مارس/ آذار الجاري إلى أن رفض تزويد الشرطة بكلمات المرور أو بيانات فك التشفير قد يعد جريمة جنائية تشمل المواطنين الأمريكيين، مع صلاحية الحكومة الاحتفاظ بالأجهزة الشخصية كمستندات أدلة في قضايا الأمن القومي.وكان حذّر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في فبراير/ شباط الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية من "التآمر" بشأن تايوان، قائلا إن ذلك قد يؤدي إلى "مواجهة" مع الصين.فيما دعا واشنطن، خلال كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن، إلى انتهاج سياسة "إيجابية وعملية"، مؤكدًا أن "التعاون هو أفضل نتيجة ممكنة للطرفين".وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين، وأن الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" شرط أساسي لأي دولة ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو الحفاظ عليها.وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان التابعة لها عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وفرارها إلى تايوان.واستؤنفت العلاقات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.ومنذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، حافظ الجانبان على التواصل من خلال منظمات غير حكومية، منها جمعية تعزيز العلاقات عبر مضيق تايوان التي تتخذ من بكين مقرًا لها، ومؤسسة التبادل عبر المضيق التي تتخذ من تايبيه مقرًا لها.
10:27 GMT 29.03.2026
استدعت السلطات الصينية القنصل العام الأمريكي في هونغ كونغ، جولي إيديه، بعد أن أصدرت القنصلية تحذيرا حول قوانين جديدة تمنح الشرطة صلاحية طلب كلمات مرور الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في تحقيقات الأمن القومي.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ أن المفوض، تسوي جيانتشون،التقى بالقنصل يوم الجمعة الماضي، مطالبا أمريكا بوقف أي تدخل في شؤون هونغ كونغ وبكين الداخلية.
ويشير التحذير الصادر عن القنصلية في 26 مارس/ آذار الجاري إلى أن رفض تزويد الشرطة بكلمات المرور أو بيانات فك التشفير قد يعد جريمة جنائية تشمل المواطنين الأمريكيين، مع صلاحية الحكومة الاحتفاظ بالأجهزة الشخصية كمستندات أدلة في قضايا الأمن القومي.
وكان حذّر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في فبراير/ شباط الماضي، الولايات المتحدة الأمريكية من "التآمر" بشأن تايوان، قائلا إن ذلك قد يؤدي إلى "مواجهة" مع الصين.
فيما دعا واشنطن، خلال كلمته بمؤتمر ميونيخ للأمن، إلى انتهاج سياسة "إيجابية وعملية"، مؤكدًا أن "التعاون هو أفضل نتيجة ممكنة للطرفين".
وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين، وأن الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" شرط أساسي لأي دولة ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو الحفاظ عليها.
وانقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان التابعة لها عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانغ كاي شيك في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وفرارها إلى تايوان.
واستؤنفت العلاقات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين في أواخر ثمانينيات القرن العشرين.
ومنذ أوائل تسعينيات القرن العشرين، حافظ الجانبان على التواصل من خلال منظمات غير حكومية، منها جمعية تعزيز العلاقات عبر مضيق تايوان التي تتخذ من بكين مقرًا لها، ومؤسسة التبادل عبر المضيق التي تتخذ من تايبيه مقرًا لها.
