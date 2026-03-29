الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة الماء الثقيل الإيرانية في خنداب متوقفة عن العمل
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة إنتاج الماء الثقيل في "خونداب" بإيران قد تعرضت لأضرار جسيمة ولم تعد تعمل. 29.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260327/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعرض-منشأة-إيرانية-لمعالجة-اليورانيوم-لهجوم-1112016060.html
وأوضحت الوكالة، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها "استندت إلى تحليل مستقل لصور الأقمار الصناعية وبيانات من الموقع لتأكيد وقوع أضرار جسيمة في المنشأة، التي كانت إيران قد أبلغت بتعرضها لهجوم في 27 مارس/آذار.
وفي السياق ذاته، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أبلغتها بتعرض منشأة إنتاج "الكعكة الصفراء" التابعة "للشهيد رضائي نجاد" في محافظة يزد، المعروفة أيضا باسم أردكان، لهجوم يوم الجمعة الماضي، مؤكدة عدم تسجيل أي ارتفاع في مستويات الإشعاع خارج الموقع.
وأوضحت الوكالة في بيان لها، أنها باشرت التحقيق في الواقعة، فيما جدّد مديرها العام، رافائيل غروسي، دعوته إلى ضبط النفس العسكري، محذرا من مخاطر أي حادث نووي
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".