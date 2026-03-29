كيسيلوف: القوة العسكرية الإيرانية أثبتت أنها أكبر من أن يتحملها المعتدون
أكد دميتري كيسيلوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن القوة العسكرية الإيرانية فاقت قدرة المعتدين، كما... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
أكد دميتري كيسيلوف، المدير العام لمجموعة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن القوة العسكرية الإيرانية فاقت قدرة المعتدين، كما اتضح جليا بعد شهر من بدء العملية الأمريكية الإسرائيلية.
وأشار كيسيلوف إلى أنه بعد شهر من بدء العملية، تبين أن أهدافها الأولية غير قابلة للتحقيق: فقد فشلت محاولة تغيير النظام في إيران، وازداد المجتمع الإيراني وحدةً.
وتابع كيسيلوف: "في الواقع، تبين أن القوة العسكرية الإيرانية فاقت قدرة المعتدين. فقد مُنيت حاملتا الطائرات الأمريكيتان بهزيمة مُذلة، وانسحبتا جبانتين من منطقة القتال".
وأكد كيسيلوف أن طهران مستعدة لمواصلة القتال، معلنة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، ورافضة رفضا قاطعا أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".