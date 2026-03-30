الخارجية الإيرانية: محطة "بوشهر" تواصل عملها
أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، بأن محطة "بوشهر" الإيرانية للطاقة النووية تواصل عملها، رغم الهجمات من قبل الولايات...
أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، بأن محطة "بوشهر" الإيرانية للطاقة النووية تواصل عملها، رغم الهجمات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
وصرح بقائي: "وفقا للمعلومات التي لديّ، فإن المحطة تعمل"، مشيرا إلى أن الضربات على محطة "بوشهر" تظهر أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعرفان "أي حدود".
وأضاف أن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المنشآت النووية في إيران هي جريمة، وتأسف طهران لـ"عدم اهتمام" الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام، رافايل غروسي، بهذه القضية.
وتابع بقائي: "في ظل هذه الظروف، فإن أول شيء يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعله هو إدانة العدوان، وهذا لم يحدث".
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أبلغت، سابقا، عن ثلاثة حوادث استهداف الطائرات لمحطة بوشهر النووية في 17 و24 و27 مارس/آذار الجاري. وتتهم إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء هذه الحوادث.
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".