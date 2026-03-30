الخارجية المصرية تعلن حل أزمة نقل جثامين مواطنيها المقيمين في الكويت
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، نجاحها في إنهاء أزمة نقل جثامين عدد من المواطنين المصريين المقيمين في الكويت، الذين توفوا خلال الأيام الماضية
2026-03-30T13:24+0000
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، نجاحها في إنهاء أزمة نقل جثامين عدد من المواطنين المصريين المقيمين في الكويت، الذين توفوا خلال الأيام الماضية لأسباب طبيعية وطبية، حيث جرى اليوم شحن 10 جثامين إلى مصر عبر رحلة طيران شارتر.
وأضافت في بيان لها على مواقع التواصل، أنها تمكنت من تسيير عودة 319 مواطنا مصريا من مخالفي الإقامة والمفرج عنهم، جوا من الكويت إلى القاهرة، في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع المصريين في الخارج وحرصها على تقديم الرعاية القنصلية اللازمة لهم.
وفي هذا السياق، قال مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، السفير حداد الجوهري، إن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل السريع مع أوضاع المصريين في الكويت، مشيدًا بمستوى التنسيق مع السلطات الكويتية والسعودية، والذي أسهم كذلك في تسهيل دخول آلاف المصريين العالقين في الكويت إلى الأراضي السعودية عبر المنافذ الحدودية بين البلدين.
وقبل 4 أيام، استجابت وزارة الخارجية المصرية لمطالب ممثلي المصريين في الخارج بشأن تسريع إجراءات نقل جثامين أربعة مواطنين مصريين توفوا في كلٍّ من الكويت والمملكة العربية السعودية والعراق، وذلك بعد أسابيع من انتظار أسرهم في ظل ظروف إقليمية معقدة وتوترات تشهدها المنطقة.