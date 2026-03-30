https://sarabic.ae/20260330/بعد-أزمة-الغاز-في-أوروبا-الحكومة-الإسبانية-تعلن-زيادة-إمداداتها-من-الجزائر--1112088432.html

بعد أزمة الغاز في أوروبا... الحكومة الإسبانية تعلن زيادة إمداداتها من الجزائر

بعد أزمة الغاز في أوروبا... الحكومة الإسبانية تعلن زيادة إمداداتها من الجزائر

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة الإسبانية أن الجزائر سوف تزيد إمدادات الغاز إلى إسبانيا، في وقت تواجه أسواق الطاقة حالة من عدم الاستقرار المتزايد بسبب الحرب على إيران. 30.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-30T07:01+0000

2026-03-30T07:01+0000

2026-03-30T07:01+0000

راديو

نبض أفريقيا

مصر

أخبار إسبانيا

أفريقيا

النيجر

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1e/1112088269_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_2c4191339da7882506c2abeb92f0f0c1.png

مع أزمة الغاز في أوروبا.. الحكومة الإسبانية تعلن ان الجزائر سوف تزيد إمدادات الغاز إلى إسبانيا سبوتنيك عربي مع أزمة الغاز في أوروبا.. الحكومة الإسبانية تعلن ان الجزائر سوف تزيد إمدادات الغاز إلى إسبانيا

كما تتطلع إيطاليا إلى زيادة إمدادات الغاز من الجزائر بعد اتفاق لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، حسبما صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال زيارتها إلى الجزائر.وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال زيارة إلى الجزائر إنه تقرر تعميق العلاقات في مجال الغاز والطاقة، والمضي بها إلى أبعد من ذلك من خلال زيادة أحجام الإمدادات.وتعد الجزائر بالفعل المورّد الرئيسي للغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب "ميدغاز"، الذي يربط البلدين عبر البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ القدرة الاسمية للخط 32 مليون متر مكعب يوميا، مع متوسط تدفقات بلغ نحو 28 مليونا في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، ويسعى البلدان إلى تشغيل خط الأنابيب بكامل طاقته، وهو ما يعني زيادة بنحو 10% مقارنة بالمستويات الحالية.وأوضح سلامة أن "إسبانيا وإيطاليا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، تعتمد على مزيج من مصادر الغاز، بينها الغاز الجزائري، الغاز المسال الأمريكي، والغاز الروسي، إضافة إلى الغاز القطري الذي كان يمثل نحو 40% من السوق العالمية قبل توقف صادراته".وأكد أن "غياب هذه الكميات الضخمة من الغاز القطري – والتي تصل إلى نحو 95 مليون طن سنويا – انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة المنافسة بين أوروبا ومناطق أخرى مثل حوض المحيط الهادئ".الحكومة المصرية تبدأ إجراءت لترشيد استهلاك الطاقة في ظل الأزمة نتيجة الحرب على إيرانبدأت في مصر حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة يتم تطبيقها لمدة شهر قابل للتمديد، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.وشملت الإجراءات، وفق بيان لرئاسة الوزراء المصري، إغلاق المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما والمسارح وقاعات الأفراح في التاسعة مساء، عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، يكون فيها الإغلاق في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.وتشمل أيضا تقليل الإضاءة في الشوارع وخفض إضاءة الإعلانات في الشوارع بنسبة 50%، إضافة إلى تقليل مخصصات الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30%.كما تشمل الإجراءات تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارا من أول أبريل/نيسان المقبل.في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر هاشم، أن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية في ملف الطاقة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة الأزمة العالمية دون التأثير على حياة المواطنين اليومية أو الخدمات الأساسية".كما لفت إلى أن "مصر اتجهت بقوة نحو الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية، باعتبارها من الدول المشمسة، إضافة إلى استخدام بدائل الفحم والوقود الأحفوري في الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت"، مؤكدا أن "هذه الخطوات ساهمت في تخفيف الضغط على الغاز والمواد البترولية، بما يضمن استقرار السوق المحلي"."إيكواس" تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسوتسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى إعادة الدول الثلاث التي انسحبت منها قبل عام وهي النيجر ومالي وبوركينا فاسو والتي انسحبت من التكتل مطلع عام 2025 وشكلت تحالفا خاصا تحت اسم "تحالف دول الساحل" من خلال تعيين وسيط جديد يحظى بثقة الجميع.وفي محاولة جديدة للمجموعة الاقتصادية (إيكواس) من أجل إعادة الدول الثلاث، تم تعيين رئيس الوزراء الغيني السابق، لانسانا كوياتي، وسيطا جديدا لإعادة فتح قنوات الحوار مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو.وأشار امبارك إلى أن "المشكلة في دول الساحل ليست أمنية فقط، بل هي بالأساس اقتصادية واجتماعية وثقافية، إذ أن معظم النزاعات المسلحة لها جذور إثنية".ولفت إلى أن "أمريكا بدأت مؤخرا في التعاون مع حكومة مالي، ورفعت العقوبات عن بعض المسؤولين العسكريين، وهو ما يعكس تغيرا في الموقف الدولي"، لكنه شدد على أن هذا التعاون الأمني وحده لن يحل الأزمة، بل قد يعيد إنتاج أخطاء الماضي كما حدث في أفغانستان عام 1979 عندما أدى الصراع الدولي إلى انتشار التطرف".

مصر

أخبار إسبانيا

أفريقيا

النيجر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

نوران عطالله

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

نبض أفريقيا, مصر, أخبار إسبانيا, أفريقيا, النيجر, аудио