بعد أزمة الغاز في أوروبا... الحكومة الإسبانية تعلن زيادة إمداداتها من الجزائر

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
08:29 GMT
26 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
10:03 GMT
17 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:50 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
11:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
12:28 GMT
32 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
باكستان تستضيف محادثات للوسطاء بشأن الحرب على إيران
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
بعد أزمة الغاز في أوروبا... الحكومة الإسبانية تعلن زيادة إمداداتها من الجزائر
أعلنت الحكومة الإسبانية أن الجزائر سوف تزيد إمدادات الغاز إلى إسبانيا، في وقت تواجه أسواق الطاقة حالة من عدم الاستقرار المتزايد بسبب الحرب على إيران. 30.03.2026, سبوتنيك عربي
نبض أفريقيا
مصر
أخبار إسبانيا
أفريقيا
النيجر
مع أزمة الغاز في أوروبا.. الحكومة الإسبانية تعلن ان الجزائر سوف تزيد إمدادات الغاز إلى إسبانيا
مع أزمة الغاز في أوروبا.. الحكومة الإسبانية تعلن ان الجزائر سوف تزيد إمدادات الغاز إلى إسبانيا
كما تتطلع إيطاليا إلى زيادة إمدادات الغاز من الجزائر بعد اتفاق لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، حسبما صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال زيارتها إلى الجزائر.وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال زيارة إلى الجزائر إنه تقرر تعميق العلاقات في مجال الغاز والطاقة، والمضي بها إلى أبعد من ذلك من خلال زيادة أحجام الإمدادات.وتعد الجزائر بالفعل المورّد الرئيسي للغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب "ميدغاز"، الذي يربط البلدين عبر البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ القدرة الاسمية للخط 32 مليون متر مكعب يوميا، مع متوسط تدفقات بلغ نحو 28 مليونا في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، ويسعى البلدان إلى تشغيل خط الأنابيب بكامل طاقته، وهو ما يعني زيادة بنحو 10% مقارنة بالمستويات الحالية.
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أعلنت الحكومة الإسبانية أن الجزائر سوف تزيد إمدادات الغاز إلى إسبانيا، في وقت تواجه أسواق الطاقة حالة من عدم الاستقرار المتزايد بسبب الحرب على إيران.
كما تتطلع إيطاليا إلى زيادة إمدادات الغاز من الجزائر بعد اتفاق لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، حسبما صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، خلال زيارتها إلى الجزائر.
وقال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال زيارة إلى الجزائر إنه تقرر تعميق العلاقات في مجال الغاز والطاقة، والمضي بها إلى أبعد من ذلك من خلال زيادة أحجام الإمدادات.
وتعد الجزائر بالفعل المورّد الرئيسي للغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب "ميدغاز"، الذي يربط البلدين عبر البحر الأبيض المتوسط. وتبلغ القدرة الاسمية للخط 32 مليون متر مكعب يوميا، مع متوسط تدفقات بلغ نحو 28 مليونا في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، ويسعى البلدان إلى تشغيل خط الأنابيب بكامل طاقته، وهو ما يعني زيادة بنحو 10% مقارنة بالمستويات الحالية.

وفي حديثه لراديو "سبوتنيك"، قال خبير النفط العالمي الدكتور ممدوح سلامة، إن "الجزائر أصبحت بالفعل نقطة رئيسية لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز، سواء عبر الأنابيب أو الغاز المسال، إلا أن قدرتها على زيادة الإنتاج محدودة، وبالتالي فإن صادراتها لن ترتفع بشكل كبير في المدى القريب".

وأوضح سلامة أن "إسبانيا وإيطاليا، إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، تعتمد على مزيج من مصادر الغاز، بينها الغاز الجزائري، الغاز المسال الأمريكي، والغاز الروسي، إضافة إلى الغاز القطري الذي كان يمثل نحو 40% من السوق العالمية قبل توقف صادراته".
وأكد أن "غياب هذه الكميات الضخمة من الغاز القطري – والتي تصل إلى نحو 95 مليون طن سنويا – انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة المنافسة بين أوروبا ومناطق أخرى مثل حوض المحيط الهادئ".
الحكومة المصرية تبدأ إجراءت لترشيد استهلاك الطاقة في ظل الأزمة نتيجة الحرب على إيران
بدأت في مصر حزمة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة يتم تطبيقها لمدة شهر قابل للتمديد، لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط عالميا في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
وشملت الإجراءات، وفق بيان لرئاسة الوزراء المصري، إغلاق المحال التجارية والمطاعم ومراكز التسوق ودور السينما والمسارح وقاعات الأفراح في التاسعة مساء، عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، يكون فيها الإغلاق في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي.
وتشمل أيضا تقليل الإضاءة في الشوارع وخفض إضاءة الإعلانات في الشوارع بنسبة 50%، إضافة إلى تقليل مخصصات الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30%.
كما تشمل الإجراءات تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارا من أول أبريل/نيسان المقبل.
في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور ماهر هاشم، أن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية في ملف الطاقة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة الأزمة العالمية دون التأثير على حياة المواطنين اليومية أو الخدمات الأساسية".
وأشار هاشم إلى أن "الحكومة توسعت في التحول الرقمي لتقليل الاعتماد على التنقل واستهلاك الوقود، إذ أصبحت معظم الخدمات الحكومية متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وهو ما وفر وقتا وجهدا وخفض الضغط على البنية التحتية".
كما لفت إلى أن "مصر اتجهت بقوة نحو الطاقة البديلة، خاصة الطاقة الشمسية، باعتبارها من الدول المشمسة، إضافة إلى استخدام بدائل الفحم والوقود الأحفوري في الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت"، مؤكدا أن "هذه الخطوات ساهمت في تخفيف الضغط على الغاز والمواد البترولية، بما يضمن استقرار السوق المحلي".
"إيكواس" تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
تسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إلى إعادة الدول الثلاث التي انسحبت منها قبل عام وهي النيجر ومالي وبوركينا فاسو والتي انسحبت من التكتل مطلع عام 2025 وشكلت تحالفا خاصا تحت اسم "تحالف دول الساحل" من خلال تعيين وسيط جديد يحظى بثقة الجميع.
وفي محاولة جديدة للمجموعة الاقتصادية (إيكواس) من أجل إعادة الدول الثلاث، تم تعيين رئيس الوزراء الغيني السابق، لانسانا كوياتي، وسيطا جديدا لإعادة فتح قنوات الحوار مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
في حديثه لراديو "سبوتنيك"، قال المحلل السياسي، أحمدو امبارك، إن "منظمة "إيكواس" ارتكبت خطأ منذ بداية تعاملها مع الانقلابات العسكرية في منطقة الساحل، إذ اكتفت بالرفض والحصار والتهديد بالتدخل العسكري، دون معالجة جذور الأزمة".
وأشار امبارك إلى أن "المشكلة في دول الساحل ليست أمنية فقط، بل هي بالأساس اقتصادية واجتماعية وثقافية، إذ أن معظم النزاعات المسلحة لها جذور إثنية".
ولفت إلى أن "أمريكا بدأت مؤخرا في التعاون مع حكومة مالي، ورفعت العقوبات عن بعض المسؤولين العسكريين، وهو ما يعكس تغيرا في الموقف الدولي"، لكنه شدد على أن هذا التعاون الأمني وحده لن يحل الأزمة، بل قد يعيد إنتاج أخطاء الماضي كما حدث في أفغانستان عام 1979 عندما أدى الصراع الدولي إلى انتشار التطرف".
