الخارجية الصينية: الصين تشعر بارتياح لإمكانية مرور سفنها عبر مضيق هرمز
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نين، اليوم الثلاثاء، أن الصين تشعر بارتياح للفرصة التي أتيحت لها لعبور سفنها عبر مضيق هرمز. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-31T09:57+0000
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نين، اليوم الثلاثاء، أن الصين تشعر بارتياح للفرصة التي أتيحت لها لعبور سفنها عبر مضيق هرمز.
وقالت ماو نين، خلال مؤتمر صحفي: "بعد التشاور مع الأطراف المعنية، مرت ثلاث سفن حاويات صينية أخيرا عبر مضيق هرمز ونشكر الأطراف المعنية على تعاونها".
وأضافت أن مضيق هرمز والمياه المحيطة به تعد طرقا تجارية دولية مهمة وطرقا لإمدادات الطاقة.
وتابعت ماو، أن الصين تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وإعادة الاستقرار في الخليج.
وبحسب بيانات منصة "مارين ترافيك" لتتبع السفن، فقد مرت سفينتان رئيسيتان تابعتان لشركة "كوسكو" الصينية عبر مضيق هرمز.
وكان أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، يوم السبت الماضي، موافقة إيران على السماح بعبور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني عبر مضيق هرمز، بواقع سفينتين يوميا.
وقال: "هذه بادرة مرحب بها وبنّاءة من جانب إيران
، وتستحق التقدير. وهي مؤشر على السلام، وستسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة".
وفي ظل تفاقم الصراع في الشرق الأوسط عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، توقفت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، الذي يشكل مسارا حيويا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، حيث يتدفق عبره نحو 20 في المئة من إجمالي الإمدادات العالمية من النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال.