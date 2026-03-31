الرئيس السوري: لا علاقات رسمية حاليا مع إيران ودمشق تحاول النأي عن الحرب

الرئيس السوري: لا علاقات رسمية حاليا مع إيران ودمشق تحاول النأي عن الحرب

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عدم وجود علاقات رسمية حاليًا بين سوريا وإيران، مشددًا على أن دمشق تسعى إلى تجنب الانخراط في أي صراعات... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T19:29+0000

2026-03-31T19:29+0000

2026-03-31T19:29+0000

موسكو- سبوتنيك. وقال الشرع، خلال جلسة حوارية في مؤسسة "تشاتام هاوس" البحثية في لندن، إن بلاده قد تكون عرضة للاستهداف في ظل التطورات الجارية، لكنها تعمل على اتباع نهج يجنبها التصعيد. وأوضح أن سوريا "لا تبادر بالعدوان على أي طرف"، وتسعى إلى النأي بنفسها عن ساحات الحرب، مضيفًا أن الهدف هو اختيار "المسار الأكثر أمانًا" للشعب السوري، بما يضمن عدم الانزلاق إلى مواجهة قد تفرض عليها الرد. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم