تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
الرئيس السوري: لا علاقات رسمية حاليا مع إيران ودمشق تحاول النأي عن الحرب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عدم وجود علاقات رسمية حاليًا بين سوريا وإيران، مشددًا على أن دمشق تسعى إلى تجنب الانخراط في أي صراعات... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
موسكو- سبوتنيك. وقال الشرع، خلال جلسة حوارية في مؤسسة "تشاتام هاوس" البحثية في لندن، إن بلاده قد تكون عرضة للاستهداف في ظل التطورات الجارية، لكنها تعمل على اتباع نهج يجنبها التصعيد. وأوضح أن سوريا "لا تبادر بالعدوان على أي طرف"، وتسعى إلى النأي بنفسها عن ساحات الحرب، مضيفًا أن الهدف هو اختيار "المسار الأكثر أمانًا" للشعب السوري، بما يضمن عدم الانزلاق إلى مواجهة قد تفرض عليها الرد. وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش. وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
https://sarabic.ae/20260331/ترامب-العملية-العسكرية-الأميركية-ضد-إيران-لن-تدوم-طويلا-1112152108.html
https://sarabic.ae/20260331/عراقجي-ينفي-إطلاق-إيران-صواريخ-نحو-تركيا-ويؤكد-التزامها-بحسن-الجوار-1112140745.html
الرئيس السوري: لا علاقات رسمية حاليا مع إيران ودمشق تحاول النأي عن الحرب

19:29 GMT 31.03.2026
أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عدم وجود علاقات رسمية حاليًا بين سوريا وإيران، مشددًا على أن دمشق تسعى إلى تجنب الانخراط في أي صراعات إقليمية.
موسكو- سبوتنيك. وقال الشرع، خلال جلسة حوارية في مؤسسة "تشاتام هاوس" البحثية في لندن، إن بلاده قد تكون عرضة للاستهداف في ظل التطورات الجارية، لكنها تعمل على اتباع نهج يجنبها التصعيد.
ترامب: العملية العسكرية الأميركية ضد إيران لن تدوم طويلا‏
15:57 GMT
وأوضح أن سوريا "لا تبادر بالعدوان على أي طرف"، وتسعى إلى النأي بنفسها عن ساحات الحرب، مضيفًا أن الهدف هو اختيار "المسار الأكثر أمانًا" للشعب السوري، بما يضمن عدم الانزلاق إلى مواجهة قد تفرض عليها الرد.
وأشار إلى أن دمشق تركز على تفادي التصعيد، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي، ومحاولة الحفاظ على الاستقرار الداخلي قدر الإمكان.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
عراقجي ينفي إطلاق إيران صواريخ نحو تركيا ويؤكد التزامها بحسن الجوار
13:09 GMT
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
