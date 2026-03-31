تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
الطلب على المخابئ يصل إلى حده الأقصى في الولايات المتحدة
الطلب على المخابئ يصل إلى حده الأقصى في الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك" للأنباء، وفقًا لتحليل بيانات استعلامات البحث، اليوم الثلاثاء، أن الطلب على المخابئ بين سكان الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى الحد الأقصى... 31.03.2026, سبوتنيك عربي
ووفقا للبيانات المدروسة، فإن الطلب على شراء المرافق المماثلة ما زال على مستوى منخفض منذ بداية عملية جمع الإحصاءات في عام 2004، لكنه أظهر نموا غير طبيعي، في مارس/ آذار الجاري عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحليل حركة مرور الشبكة يثبت اتجاه نمو الاهتمام بمنتجات الشركات العاملة في مجال بناء وشراء المخابئ. وزادت حركة مرورالشبكة في موقع الشركة "أي بي سي بونكير" بنسبة 95,7%، ويشاهد نحو نصف زائري الموقع أكثر من صفحة واحدة، بينما زادت حركة مرور الشبكة في موقع الشركة "كوين أند كو" بنسبة 92,3%. وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حذر أجهزة إنفاذ القانون في كاليفورنيا من احتمال قيام إيران بشن هجمات بطائرات مسيرة انتقامية على أراضي الولاية. وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق.متحدث عسكري إيراني يحذر أمريكا من أي محاولات للسيطرة على مضيق هرمزالخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتنسيق مع الدول العربية لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
10:46 GMT 31.03.2026
© Photo / unsplash/Maria Oswaltواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2026
كشفت وكالة "سبوتنيك" للأنباء، وفقًا لتحليل بيانات استعلامات البحث، اليوم الثلاثاء، أن الطلب على المخابئ بين سكان الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى الحد الأقصى التاريخي في ظل الصراع المسلح مع إيران.
ووفقا للبيانات المدروسة، فإن الطلب على شراء المرافق المماثلة ما زال على مستوى منخفض منذ بداية عملية جمع الإحصاءات في عام 2004، لكنه أظهر نموا غير طبيعي، في مارس/ آذار الجاري عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تحليل حركة مرور الشبكة يثبت اتجاه نمو الاهتمام بمنتجات الشركات العاملة في مجال بناء وشراء المخابئ.
وزادت حركة مرورالشبكة في موقع الشركة "أي بي سي بونكير" بنسبة 95,7%، ويشاهد نحو نصف زائري الموقع أكثر من صفحة واحدة، بينما زادت حركة مرور الشبكة في موقع الشركة "كوين أند كو" بنسبة 92,3%.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) حذر أجهزة إنفاذ القانون في كاليفورنيا من احتمال قيام إيران بشن هجمات بطائرات مسيرة انتقامية على أراضي الولاية.
الخارجية الإيرانية: لم نجر أي محادثات مع الولايات المتحدة منذ بدء العدوان
أمس, 20:34 GMT
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق.
