باكستان والصين تطرحان مبادرة من 5 نقاط لاستعادة الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم باكستان والصين لمبادرة مشتركة من خمس نقاط تهدف إلى استعادة الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط،... 31.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-31T14:34+0000

وأوضح بيان باكستاني صيني مشترك، أن "المبادرة تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية ومنع امتداد النزاع، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة، وبدء محادثات سلام عاجلة". كما أكدت المبادرة، على "حماية سيادة وأمن إيران ودول الخليج ووحدة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية". وأشار البيان، إلى ضرورة استعادة حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز وتأمين السفن وأفراد طواقمها، مع تأسيس إطار شامل لتحقيق سلام دائم يرتكز على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بدأتا في 28 فبراير/ شباط الماضي، شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية بسبب ما وصفته بوجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران. وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.وفي اليوم الأول من الهجوم اغتيل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وأُعلن في البلاد حداد لمدة 40 يومًا.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن اغتيال خامنئي يُعد انتهاكًا صارخًا لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

